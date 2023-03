Mais voilà, un mois et demi après sa remise en vente, le directeur général n’a obtenu aucun retour de la part du notaire en charge de la vente. "J’ai un potentiel acheteur qui m’a contacté par mail car il souhaitait formuler une offre deux semaines après la mise en vente, indique Dimitri Tonneau. Je l’ai tout de suite redirigé vers le notaire. Malheureusement, depuis, je n’ai reçu aucune information." Le bien n’intéresse-t-il donc personne ? Ce qui pose sans aucun doute problème, c’est que l’appartement ne figure sur aucun site de vente en ligne. Il est donc impossible pour un potentiel acheteur de se rendre compte de l’état du bien ou d’obtenir facilement les coordonnées du notaire pour fixer un rendez-vous et même de formuler une offre. "Pourtant, j’ai relancé à de nombreuses reprises le notaire pour lancer la publicité, commente le directeur général, Dimitri Tonneau. Mais à chaque fois, on me répond qu’il reste quelques démarches avant de mettre l’offre en ligne. Je me demande lesquelles car les photos et le descriptif ont été réalisés…"

Enfin, si la publicité ne suffit pas dans les prochains mois, le collège pourrait également proposer de revoir le prix. "Cette décision devra alors être proposée et validée par le conseil communal. Et si le collège reçoit une offre plus basse que le prix de vente, cette proposition devra également être validée par les membres du conseil communal pour être entérinée." Ce bien, hérité en 2017 par la Commune, apparaît aujourd’hui comme un cadeau empoisonné. Lors de la première tentative de vente en 2020, le collège avait attendu… deux ans avant de recevoir une première offre concrète d’achat. D’abord à 100 000 € puis une seconde à 105 000 €, à nouveau formulée par le neveu par alliance de l’échevin des Travaux, et acceptée. S’en est suivi une dénonciation de problèmes de procédures par la minorité jemeppoise qui a mené, à raison, à l’annulation de la vente. Une plainte a également été déposée pour tentative de prise d’intérêt à l’encontre de l’échevin des Travaux, Jean-Luc Evrard. Le dossier est toujours à l’instruction.