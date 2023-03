Jemeppe-sur-Sambre : le beau-frère d’Olivier Vandecasteele, sans tabou, devant une centaine d’élèves

Si l’homme de 42 ans avait été privé de liberté le 24 février 2022, l’affaire avait été rendue publique quelques mois plus tard. Dès l’annonce officielle de sa détention, sa famille avait pris les devants pour collaborer avec les autorités et mener des actions de mobilisation citoyenne.

Un peu avant les fêtes de fin d’année, son beau-frère, Joris Brabant, s’était lancé dans une tournée des écoles, afin de sensibiliser la jeune génération à cette affaire. Aujourd’hui, il serait incapable d’indiquer le nombre d’interventions qu’il a pu réaliser depuis le début de son projet. "J’en fais parfois trois par jour (NDLR. après Jemeppe, il prenait la direction de l’institut Sainte-Ursule à Namur), confie-t-il. Cela permet de toucher énormément de jeunes. "

"Je ne fais pas de propagande"

À Jemeppe, plus de 130 élèves du primaire (de la troisième à la sixième) ont suivi la conférence de Joris Brabant. Sans compter ceux du secondaire, qui y ont eu droit après. "Évidemment, on ne s’adresse pas de la même façon à des enfants qu’à des ados ", précise l’orateur. "On s’adapte… ne serait-ce qu’au niveau du vocabulaire. Des mots comme 'jurisprudence' ou 'cours constitutionnelle' n’évoquent rien aux oreilles des enfants. Pour eux, je me concentre davantage sur les valeurs humaines. Mais quel que soit l’âge, le principal est de diffuser l’information. Sur ces 130 élèves, si au moins trois d’entre eux en parlent à la maison, c’est très bien. Je ne fais pas de propagande. J’explique simplement la situation d’un citoyen belge qui se retrouve mêlé à une sombre histoire d’échange. "

Durant 1 h 30, Joris Brabant a retracé le parcours d’Olivier Vandecasteele à l’aide de témoignages vidéo de ses proches, avant de recontextualiser la situation en Iran et de parcourir les grandes lignes de son incarcération. De son arrestation aux charges qui l’ont conduit à son cachot, en passant par ses conditions de détention, Joris Brabant n’a éludé aucun passage. Il a également évoqué les enjeux liés à son éventuelle libération. Pour rappel, Olivier Vandecasteele pourrait être libéré, à condition d’un échange contre Assadollah Assadi, diplomate iranien condamné en 2021 à vingt ans de prison en Belgique, pour avoir projeté un attentat contre des opposants au régime de Téhéran, à Paris. Lundi, le gouvernement iranien s’est dit prêt à cet échange, suite au feu vert donné par la Cour constitutionnelle belge.