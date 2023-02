Hall omnisports de Jemeppe: le parquet de nouveau accessible en septembre

"Celui qui a vu le hall sportif le dernier jour avant sa fermeture et qui revient aujourd’hui, trois ans plus tard, il aura l’impression que rien n’a changé. Et pourtant…", commente l’échevin des Travaux de Jemeppe, Jean-Luc Evrard. Il est vrai qu’à première vue, après avoir franchi la porte d’entrée, la rénovation ne saute pas aux yeux. Ce lieu de référence pour les sportifs jemeppois et même namurois a pourtant subi de sacrées réparations. "Fin 2019, nous avons été dans l’obligation de fermer le hall sportif car de l’eau s’est infiltré depuis le toit dans le coffret électrique de la salle à l’étage. Selon un avis des pompiers, nous avons frôlé l’incendie." Le collège est alors parti à la chasse aux subsides en urgence. Il a récolté 300 000 € pour mettre l’électricité aux normes, respecter les normes incendies et mettre en conformité les chaudières. "Mais nous avons décidé de temporiser, indique l’échevin des Travaux. Pour la simple et bonne raison qu’il était impossible d’entreprendre des travaux de mise en conformité alors que la toiture était pourrie ! Je prends toujours cet exemple: quand je me lave, je commence par la tête et je finis par les pieds. Pas l’inverse. C’est la même idée pour un bâtiment. La toiture était percée à divers endroits. Le responsable du hall a même été obligé de placer des sceaux car il pleuvait sur le parquet."