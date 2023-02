Balâtre : la 5e unité scoute s’est mise en jambes au cœur du village

À lire aussi | Une nouvelle unité scoute à Balâtre: l’effet de meute qui donne des ailes

Ils sont quatorze louveteaux fondateurs à bousculer l’herbe de leurs courses, encadrés par quatre animateurs dévoués, Joana Zicot, Stéphanie Luyckx, Lucie Steenhout et Maxence Jacquet. "Il faut vraiment qu’il fasse mauvais pour ne pas sortir", commente Benoît Charlier, le responsable de l’équipe et le garant d’un scoutisme de qualité, à taille humaine. Quelques premières foulées ont suffi pour que les louveteaux s’allègent de leur pull.

Dans une autre vie, Benoît Charlier a été consultant en informatique. Il courait d’un avion à l’autre, d’un hôtel à l’autre, au service d’intérêts capitalistes, avant de se rendre compte qu’il avait mieux à faire, comme se mettre bénévolement au service de la jeunesse et de leur inculquer des valeurs.

"Aujourd’hui, dit-il, j’ai vraiment l’impression de faire quelque chose d’utile", et de donner du sens à son existence.

Comme le veut le scoutisme, ces jeunes louveteaux s’engageront là où ils vivent, ils participeront à la vie du village et de ses environs, et vivront en harmonie avec le voisinage.

La jeune unité se cherche un local et il n’est pas exclu qu’il le trouve dans le château-ferme féodal, en cours de restauration. Son nouveau propriétaire, un quadragénaire limbourgeois, Joseph Geuens, souhaite en effet vivre en osmose avec Balâtre et faire de son colossal achat coup de cœur un havre d’accueil. "Les Amis de Saint-Martin-Balâtre, je les considère déjà comme des partenaires", avait-il confié en décembre 2021. Une pareille ouverture, c’est évidemment de bon augure. On suppose que ces louveteaux auront tôt ou tard droit à une visite des entrailles du château et à un cours d’histoire.