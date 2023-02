Ham-sur-Sambre : Aux Fauvettes, on a fait sauter les crêpes

Le comité de cet humble quartier aux 24 maisonnées, qui est sorti de terre dans les années 70, îlot immobilier social géré par le CPAS jemeppois et cerné des logements de Sambr’Habitat, a voulu marquer le coup: la fin, très attendue, de la restauration intérieure de son centre communautaire.

L’élu à l’origine de ce ripolinage n’est autre que le président du CPAS, Vincent Vanrossomme. "En 2020, quand je suis entré en fonction, ce centre avait triste allure, sans être pour autant abandonné. Je leur avais promis qu’on trouverait les fonds pour remettre ce lieu de convivialité en état."

Chose promise chose due: moins de 10 000 € ont suffi pour condamner le feu ouvert, colmater les fuites à la toiture, rénover les sanitaires, remplacer le boiler à eau chaude et enfin, pièce iconique dans un tel lieu blindé contre la solitude, placer une nouvelle cuisine. Le président du CPAS a même apporté de quoi regarnir les armoires, verres et casseroles.

Gérard Dalebroux, la soixantaine bien sonnée, rayonne. Il loue le travail impeccable du CPAS. En cuisine, Jacques Beaufays et sa femme Sabrina étrennent le fourneau en faisant sauter les crêpes, qui arrivent par trains sur une volée de tréteaux.

Rompre la monotonie

"La dernière fois qu’on a occupé le centre, c’était pour accueillir les visiteurs venus chiner ou se promener à notre brocante. C’était le 21 juillet dernier. Il faisait caniculaire", se souvient M. Dalebroux. Il aura fallu ce temps pour déménager rue Haute, à Spy, le magasin de seconde main ( Les Petites Fringues) qui prenait toute la place. Et, dix mois plus tard, c’est la Chandeleur qui rallume le moteur d’un vivre-ensemble sans chichis.

Le président du comité des Fauvettes, du nom d’un oiseau, cette espèce de passereau à tête noire, rappelle que le centre communautaire est ouvert tous les mercredis et samedis après-midi, de 13 h 30 à 18 h, aux locataires et à leurs familles.

Côté bar, le tarif des consommations est sympa. Les tournées ne tueront personne. Le café et les biscuits, combo de légende pour souder une assemblée, sont même offerts.

"Cette petite salle, raconte Gérard, c’est un outil nécessaire pour rompre la monotonie du quotidien et amener les gens à sortir de chez eux et à se parler". Son utilité sociale pour tisser ou resserrer des liens est gravée dans le marbre.

Une pierre sous la nappe en papier

Un autre célèbre élu jemeppois, local de l’étape, est venu boire la bière inaugurale de la nouvelle ère communautaire aux Fauvettes, c’est l’échevin des Travaux, Jean-Luc Evrard.

Le président, flanqué d’Arlette Gorlet, sa trésorière, a improvisé quelques mots pour remercier le représentant public de la promesse tenue. Sur le buffet: une intrigue. Que dissimule la nappe de papier ?

Le président Vanrossomme est ainsi invité à dévoiler une plaque commémorative en pierre bleue. Quelques mots gravés, rien de plus: le comité des Fauvettes, 3x20, Ham-sur-Sambre. La relance communautaire vire à l’événement intimiste. On a du cœur aux Fauvettes. Des mugs remplis de douceurs pour les deux mandataires. Des fleurs pour leur dame et la préposée aux crêpes.

Pour finir, la photo souvenir brille d’une pile de ces soleils pâtissiers, syno.

Une Chandeleur aussi festive, c’est une première aux Fauvettes, et elle restera dans les annales.

Mais tout le monde n’est pas venu se régaler, on ne se bouscule pas sous ces lambris regrette Gérard Dalebroux. Des locataires ne sont en effet pas très heureux que le CPAS, gestionnaire du site donc, n’ait jamais investi un kopeck dans l’entretien des modestes maisonnettes. Rien depuis 40 ans. Certaines font peine à voir, sans même parler du fait que, construites il y a un demi-siècle, et chauffées à l’électricité, leur isolation est proche du niveau zéro. C’est un signe qui ne trompe pas : il y fait froid l’hiver et trop chaud l’été. Bref, ce sera compliqué et bien sûr coûteux. Et ce n’est pas gagné. Le président parle d’un audit énergétique à réaliser dans un premier temps. Quant à l’engagement d’un chantier de rénovation, beaucoup d’eau de la Sambre aura coulé sous les ponts avant qu’il n’atterrisse sur la table du collège.