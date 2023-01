Jemeppe-sur-Sambre : budget doublé pour la rénovation des voiries en 2023

Sept rues de 2022

Le collège espère donc rattraper son retard en 2023, et sans aucun doute 2024, avant les élections. Pour ce début d’année, sept rues de 2022 sont au programme: la rue de l’Hôtel de Ville et Grande à Mornimont, les rues de Longwez, du Bois et des Résistants à Ham-sur-Sambre et Mornimont et, enfin, une partie de la rue Bas-Wérichet à Jemeppe. Il est question d’un enduisage, d’un raclage pose ou, en d’autres termes, de couler de l’asphalte sur 4 à 6 centimètres de profondeur. "Il ne s’agit pas d’une rénovation de fond en comble, souligne Jean-Luc Evrard. Ce sont avant tout des entretiens qui permettent de reboucher les trous, les fissures et offrent une durée de vie supplémentaire de six ans à chaque voirie."

Pas une liste définitive

En parallèle à ces chantiers, quinze rues sont au programme des travaux pour 2023 (aucune date n’a été arrêtée). C’est en tout cas la volonté du collège. Voici la liste, village par village: la rue de Spy et de Jemeppe à Moustier, le chemin de Velaine, la rue du Corbeau, la rue Chambre au Pont à Jemeppe, la rue Émile Vandervelde et de Praules à Ham, la rue des Fours à chaux à Balâtre, la rue du Faubourg à Saint-Martin, la rue Morivaux et de Moustier à Spy, la rue du Rabot et des Combattants à Mornimont et, enfin, le village d’Onoz avec la rue de Saint Martin et Fleurus.

"Je tiens à préciser qu’il est possible qu’une voirie soit retirée de la liste au profit d’une autre, commente Jean-Luc Evrard. Nous pourrions prendre cette décision si la dégradation d’une rue de l’entité s’accélère ou pour d’autres raisons." Un exemple: la rue du Corbeau à Jemeppe qui est inclue dans le budget 2023. "Car elle fait la jonction entre deux rues qui ont fraîchement été rénovées. C’est l’idée de boucler la boucle. Si nous remplaçons une rue, ce n’est pas pour autant qu’elle ne sera pas en travaux dans les prochaines années."

Un jeu d’équilibriste qui doit permettre au collège de n’effectuer que de l’entretien plutôt que de la rénovation complète dans quelques années. "C’est notre volonté depuis le début de la législature. Ce qui permettra également de réaliser d’importantes économies pour la Commune à long terme. "