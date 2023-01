Jemeppe : dix-sept millions€ pour sécuriser la N90 et le carrefour Hittelet

Ce dernier n’est pas resté insensible aux sollicitations. Des feux intelligents ont notamment été installés tandis qu’un radar (Lidar) est fréquemment présent sur les lieux. Mais nombreux sont ceux, dont le politique, qui se sont montrés insatisfaits face à ces aménagements. Ils n’ont d’ailleurs pas permis, ces derniers mois, d’éviter plusieurs accidents.

Pour tenter de renforcer la sécurité au carrefour, le SPW a annoncé avoir arrêté un budget pour la rénovation complète de la route de la Basse-Sambre: 17 millions d’euros inscrits dans le plan de mobilité et infrastructures 2020-2026. Ce montant prévoir la réparation de la route et sécurisation de neuf carrefours dont l’accidentogène Hittelet. "Nous avons déjà réalisé des marquages et placé des balises à cet endroit, indique Serge Toussaint, porte-parole SPW. Mais le problème, c’est que les automobilistes passent au rouge et ne respectent pas les 50 km/h à l’approche des feux."

Il faut donc les forcer à ralentir coûte que coûte. Pour y parvenir, les auteurs du projet ont décidé de réduire le nombre de bandes du carrefour en direction de Namur et Moustier: il y aura deux bandes au lieu de trois (celle pour tourner à droite vers l’école sera remplacée par une bande unique pour aller soit tout droit, soit à droite vers l’école).

Dans l’autre sens, vers Sambreville, le principe actuel ne sera pas modifié. L’aménagement transitoire, avec une bande réservée aux conducteurs qui tournent à gauche en direction de l’école, sera définitif. Enfin, le passage piéton ne changera pas de place. "Les bermes centrales seront également élargies (NDLR: ce qui est déjà le cas avec des aménagements transitoires) et les feux seront modifiés, ajoute le porte-parole. Dernier élément: de nouvelles pistes cyclables plus larges et sécurisées seront intégrées tout le long de la nationale. Il n’est toutefois pas question de rond-point. Je tiens à préciser que si le budget a été arrêté, ce projet pour le carrefour Hittelet est toujours à l’étude."

Quant au timing des travaux de la route de la Basse-Sambre, aucune date n’a été fixée. "Nous espérons, au plus tôt, début 2024." Les automobilistes devront s’attendre à d’importants ralentissements en raison du chantier qui devrait durer, selon les estimations du SPW, pas moins d’un an et demi.