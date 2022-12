Jemeppe-sur-Sambre: des paillettes dans les assiettes pour le Nouvel An

Avec son mari Gaetan Gohorry (lui est en cuisine) et le personnel, elle met la dernière main aux préparatifs du réveillon de Nouvel An. C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que le couple accueillera une nonantaine de couverts, dans son restaurant situé sur la place de Balâtre. Odile et Gaetan annoncent un menu qui réveillera les papilles de leurs convives, aussi bien sur place qu’à emporter.

Soucieux du portefeuille de leurs invités en ce temps de crise, le duo a pensé à tout et a établi deux propositions de menu avec des fourchettes de prix différentes. L’un comprendra une entrée froide, un plat au choix et une bûche au prix de 34 €. Pour les plus gourmands, il existe un menu complet avec une mise en bouche, une entrée froide et chaude, un sorbet, un plat et une symphonie de desserts au prix cette fois de 50 €. Il est également possible de venir déguster l’un d’eux le dimanche 1er janvier durant le temps de midi.

Loger sur place

L’offre séduit tout autant les invités puisqu’ils se font toujours aussi nombreux. "Cette année les réservations ont commencé plus tard mais nous comptabilisons le même nombre de personnes que l’an dernier" ajoute-t-elle.

Si la soirée s’avère mouvementée ou si certaines personnes ne souhaitent pas reprendre la route pour cause de fatigue, elles ont la possibilité de dormir sur place. Le restaurant est aussi un hôtel. Nommé L’Escapade, le bâtiment est séparé en deux parties: le bas est réservé à la restauration et le haut à l’hôtellerie.

"Notre hôtel comprend 9 chambres. Ici, pour le 31, nous avons prévu une formule comprenant le repas, le forfait vin, les boissons, une nuitée et un petit-déjeuner pour 2 personnes au prix de 245 €" conclut la commerçante.

Les jeunes restaurateurs n’ont qu’une hâte: célébrer cette nouvelle année en en mettant plein la vue à leurs hôtes et surtout… plein la bouche !