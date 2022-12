Maltraitance dans une crèche de Jemeppe-sur-Sambre ? Les poursuites irrecevables

Les faits reprochés le 25 novembre aux prévenues, la directrice de la crèche et une de ses employées, se sont déroulés entre 2011 et 2015 pour l’une et 2013 et 2016 pour l’autre. Le dossier a vu le jour en raison des dénonciations formulées par une stagiaire, corroborées par des constatations de l’ONE et de la police et par les plaintes de parents.