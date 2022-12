Jemeppe: les sept classes des maternelles de l'école Saint-Joseph disponibles après Noël

C’est avec beaucoup d’émotions que le directeur de l’école libre Saint-Joseph de Spy a annoncé l’excellente nouvelle aux parents et élèves: le bâtiment de la rue de la Société dédié aux maternelles est enfin terminé. Les enfants pourront disposer de nouveaux locaux dès le 9 janvier. Un projet qui a été lancé en 2010 et qui, 13 ans plus tard, voit enfin le jour. "C’est l’aboutissement d’un long travail mené par le Pouvoir organisateur, les enseignants et la direction. C’était énergivore et chronophage." Le directeur n’en voyait pas le bout du tunnel puisqu’en juin dernier, la réception provisoire a été repoussée. "Il y a eu des soucis au niveau de l’électricité, de la ventilation… Les corps de métier se rejetaient la faute. C’est enfin terminé. Maintenant nous pouvons enfin savourer le fruit de ce travail."