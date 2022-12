Jemeppe: le collège n’a pas le choix, il augmentera le précompte immobilier en 2023

1 Une taxe égout

La Commune ne peut continuer à tout donner gratuitement aux citoyens. C’est dans cette optique que le collège a décidé d’introduire une taxe concernant l’entretien du réseau d’égouttage et des voiries: la taxe égout. "Elle n’existait pas alors qu’elle est pratiquée dans une majorité d’autres communes, indique la bourgmestre. Cette taxe est une réponse aux demandes du CRAC pour compenser la perte des recettes. Elle rapportera plus ou moins 400 000 € par an." Le prix sera le même pour une personne où un ménage: 50 €. "Les citoyens qui possèdent une station d’épuration paieront 25 €. Celles et ceux avec une situation financière délicate (NDLR: égal ou inférieur au revenu d’intégration social) devront également débourser 25 €." La bourgmestre indique qu’il n’y avait pas d’autres solutions d’autant qu’à Jemeppe, le nombre de taxes reste plus faible que sur les territoires voisins. "Ce n’est pas pour autant que les citoyens doivent s’attendre à voir apparaître d’autres taxes les prochaines années. Notre logique, c’est de caler le niveau des recettes en fonction des besoins de la Commune. Il n’est pas question de prendre de l’argent dont nous n’avons pas besoin."

2 Le PRI

Depuis 1991, le collège n’a plus touché à l’impôt sur les personnes physiques et au précompte immobilier. Ce qui, en Wallonie, est inédit. Mais au regard de la situation financière, le collège a décidé d’augmenter le PRI. Une première en 30 ans. "Cet effet ne sera ressenti qu’en 2024 par les propriétaires au moment du paiement", insiste la bourgmestre. L’augmentation moyenne par an pour les propriétaires: environ 46 €. Un montant qui dépend évidemment du type d’habitation. Il sera moins élevé pour un appartement ou une maison deux façades que pour une quatre façades. "Si nous avons opté pour ce choix, c’est parce qu’il enclenchera deux autres leviers: les recettes via le fonds des communes augmenteront car notre précompte immobilier se rapprochera de la moyenne wallonne. Nous pouvons espérer jusqu’à 522 000 € en plus en 2026. Cette augmentation influencera également le prochain calcul des subsides PIC (NDLR: Plans d’investissements communaux) de 2024-2026. Si nous laissons l’IPP à 6%, c’est parce que nous estimons que l’impôt sur le travail est déjà trop élevé."

3 Des efforts en interne

Les services communaux réaliseront d’importants efforts financiers. "Pour faire coller leur budget à la réalité. Ce travail de rationalisation permet de récupérer de l’argent tandis que les recettes augmenteront à l’ordinaire (NDLR: via les redevances). "

Par ces choix politiques et financiers, le budget 2023 est en boni. "Malgré cette taxe et cette augmentation, Jemeppe reste une commune où la fiscalité est attractive", conclut Stéphanie Thoron.