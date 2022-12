Jemeppe : « Il ne reste plus qu’une porte: celle de l’IPP » selon Christophe Sevenants (Peps)

Réponse de Vincent Vanrossomme: "1,8 million sur les 10 millions du compte 2021." Pour Christophe Sevenants, ces 8 millions en moins sont un signe. "C’est la preuve que les chiffres de votre budget doivent être exacts. Pour ma part, j’ai des inquiétudes. C’est le cas pour la budgétisation des frais énergétiques. Vous ne multipliez que par deux votre facture pour la Commune, le CPAS et la police alors qu’il serait préférable, selon un rapport d’Idefin, de multiplier par 4 au minimum. Je propose donc de mener un audit énergétique de nos bâtiments après 6 mois en 2023 pour voir, simplement, si on se dirige du bon côté."

Pour Peps, il fallait opter pour le Plan Oxygène

Concernant les taxes et l’IPP, il indique que ça rapportera, à la grosse louche, 1,8 million€. "J’avais dit qu’on se retrouverait en déficit. Vous étiez donc obligés de faire ces choix. Pour trouver de l’argent, j’avais demandé d’adhérer au Plan Oxygène pour retrouver une marge de manœuvre financière avec 20 millions€. Nous aurions remboursé 1 million par an. Et ici, on fait quoi ? On impose des taxes aux citoyens pour recevoir 1,8 million€. C’est un point de vue."

Les effets de ces choix financiers seront tout de suite ressentis par la classe moyenne jemeppoise selon le conseiller communal. "12 € en plus pour la taxe déchets, 50 € pour les égouts, 40 € pour le cadastre… La classe moyenne est en train de disparaître. Cette taxe la touchera de plein fouet." En additionnant tous les éléments et les coûts supplémentaires pour les Jemeppois, Christophe Sevenants en arrive à ce constat: "Quand je regarde ce qui vous restera en réserve après 2023, la diminution de votre capacité d’emprunt, l’augmentation de l’IPP, et celle des coûts de l’énergie et de la possible demande d’aide supplémentaire du CPAS, je me dis qu’il ne reste plus qu’une porte au bout du compte: celle de l’IPP car 1% de plus rapportera 900 000 €. Et ça, ça serait catastrophique pour tout le monde. Votre budget, je le compare à une dinde de Noël. Ce qui est dedans n’est pas spécialement une bonne farce mais c’est quand même une farce…"

« Nous prendrons nos responsabilités »

La bourgmestre, Stéphanie Thoron, l’a répété. Si la majorité n’a pas adhéré au plan, c’est parce qu’elle estime qu’il y a trop de contraintes à respecter avec, notamment, une perte de l’autonomie communale pour la réalisation de projets, d’emprunts. "Et en plus, pour en bénéficier, il faut présenter un budget en mali. Il faut donc être un mauvais élève pour obtenir l’aide." La bourgmestre justifie également le choix de la taxe et de l’augmentation de l’IPP par deux raisons. "D’abord parce que nous ne voulons pas trop toucher au portefeuille du citoyen. Que si nous avions augmenté l’IPP, elle aurait concerné tout le monde. Quant à la taxe, elle est considérée comme une simple participation aux frais du réseau d’égouttage. Et si nous sommes face à une inflation supplémentaire ou à une facture d’énergie plus élevée, nous prendrons nos responsabilités. Comment ? Je ne sais pas mais ça ne sera jamais dans l’optique de chercher inutilement de l’argent." Les prochaines années s’annoncent pour le moins compliquées d’un point de vue financier. Il en sera de même d’un point de vue politique où le moindre choix et la moindre conséquence pour le citoyen pourraient avoir des répercussions dans les urnes en octobre 2024.