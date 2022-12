Jemeppe-sur-Sambre : un nouveau quartier à la place de Jemeppe 2000 ?

Dans le même temps, le site a fait l’objet d’une attention toute particulière des forces de l’ordre avec notamment des opérations coup de poing. Elles sont intervenues à trois reprises pour démanteler une fabrique illégale de cigarettes et pour contrôler et évacuer ceux qui occupaient encore le site après l’ordre de fermeture.

Pour le politique, c’est un gros caillou dans la chaussure. Et puisque ce site appartient à un privé, la Commune ne peut être à la manœuvre. Raison pour laquelle la majorité a contacté les propriétaires anglais à de nombreuses reprises pour les sensibiliser à la problématique du terrain. "Et à ce sujet, nous avons une excellente nouvelle, commente Stéphanie Thoron, la bourgmestre. Les propriétaires réfléchissent à lancer des projets sur le site." Les discussions avancent dans le bon sens. "Nous entamerons les réflexions quant à la transformation de ces lieux qui ont été une source d’insécurité et d’inquiétudes. Nous sommes à l’aube de longues procédures administratives. Ce grand dossier prendra plusieurs années avant de se concrétiser."

La première idée, c’est de transformer le complexe industriel de Jemeppe 2 000 en un nouveau quartier résidentiel. "Ce projet sera réalisé en concertations avec les citoyens de manière à ce que, demain, de nouveaux quartiers puissent s’intégrer dans notre vie locale et, surtout, apporter une réelle plus-value à Jemeppe-sur-Sambre." Une bonne nouvelle qui marque peut-être le début de la fin des ennuis pour de nombreux habitants aux alentours du site. Mais la procédure s’annonce pour le moins longue dans la mesure où il faudra changer l’affectation du sol au plan de secteur et, sans doute, dépolluer le sol.