Jemeppe: des élèves dans la peau d’un pépiniériste et d’un boucher le temps d’une journée (Vidéo)

Avec leur charlotte sur les cheveux, tablier et gants, douze élèves de sixième primaire de l’Athénée Royal Baudouin 1er de Jemeppe ont enfilé le costume parfait du boucher jeudi matin. Bien épaulés par les professionnels du métier de "Chez le boucher", ils ont découvert la préparation des boulettes, hamburgers, saucisses ou encore boudins. "C’est une journée dans le cadre du projet des métiers et artisans jemeppois, commente Christophe Sevenants, instituteur. C’est la quatrième après celles dédiées aux métiers de policier, pizzaïolo et glacier. La cinquième et dernière sera organisée en 2023 avec les pompiers de la zone Val de Sambre."