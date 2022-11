Jemeppe-sur-Sambre: Inovyn fait un don de 450 000 € au CPAS

Cette donation possède plusieurs objectifs: financer l’accessibilité au sport et à la natation pour les enfants des écoles de l’entité et les publics précarisés. "Je suis heureuse d’avoir pu sensibiliser cette entreprise qui marque son ancrage local et effectue ce don en cohérence avec la politique sportive d’INEOS. Je tiens à remercier le directeur d’Inovyn Jemeppe, Philippe Taranti, pour sa collaboration et son précieux investissement pour les Jemeppois", conclut la bourgmestre. Un don ô combien précieux au regard des difficultés financières dont sont confrontés les CPAS ces derniers mois.