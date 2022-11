Jemeppe-sur-Sambre: des champignons sur les murs de la crèche de Spy, les enfants doivent déménager

Avec la crèche de Ham-sur-Sambre et celle de Spy, le territoire jemeppois devait considérablement augmenter son offre d’accueil de la petite enfance et répondre à un besoin criant pour de nombreux parents. Mais ça ne tourne pas rond depuis de nombreuses années. D’abord, celle de Ham-sur-Sambre est toujours en travaux depuis la faillite de la S.A. Vandezande, responsable du chantier. Et puis, à Spy, rue de l’Enseignement, la crèche pose problème depuis de nombreuses années. Inaugurée en 2018 à quelques jours des élections de 2018, elle en devient l’un des dossiers les plus épineux de cette législation.