Jemeppe-sur-Sambre: elle confectionne des écharpes, des bonnets avec des poils… de chien (Vidéo)

Ce qui la met plutôt de bon poil, c’est de créer des pelotes de laine. "L’histoire a commencé il y a sept ans avec mon chien, Iris. Elle avait l’habitude de réchauffer mes pieds lorsqu’elle se couchait. Et un jour, alors que je jetais des tonnes de poils, je me suis dit: stop, il doit exister un moyen de les réutiliser."

« Plus chaud que la laine de mouton »

Christine s’est alors tournée vers le Web. "J’ai vu qu’une Française filait des poils de chien pour fabriquer de la laine. J’ai tout de suite accroché à l’idée d’autant qu’en Belgique, ce n’est pas commun. C’est davantage le cas en France. Surtout en Suisse, aux USA et, évidemment, au Canada." Christine a ensuite suivi une formation de filage de laine de mouton et des tutos sur Internet pour le tricot. Elle a ensuite donné un nom à sa passion: La colline d’Iris. "Et puis j’ai continué moi-même avec les poils de mes chiens, deux Landseer (NDLR: ancêtre du Terre-Neuve). Puis j’ai créé des pelotes de laine pour mes amis et maintenant, grâce au bouche-à-oreille, je reçois des commandes de particuliers. Ces derniers me déposent les poils à mon domicile après m’avoir contacté sur ma page Facebook La colline d’Iris. "

Dans certains cas, à la demande, elle confectionne des vêtements. "Mais n’imaginez pas un pull car il faut, environ, un mois de travail ! Le seul que j’ai confectionné, c’est le mien. Je peux créer des mitaines, des chaussons, un bonnet, une écharpe ou même un attrape-rêves et un bonhomme de neige."

Ces dernières semaines, la passion de Christine cartonne sur les marchés de Noël. "Je remarque que les demandes explosent en raison des prix de l’énergie. Certains me contactent également car ils savent que les vêtements en poils de chien sont plus chauds que la laine de mouton traditionnelle." Un choix au poil pour affronter l’hiver.

« Il m’est impossible de vivre de cet artisanat »

Confectionner des pelotes de laine canine, c’est avant tout la passion de Christine Hos. "Il m’est impossible de vivre de cet artisanat. Si je devais faire payer les heures que je passe à former les pelotes, ce serait impayable. Je ne vous parle même pas du tricot qui me prend, par exemple, deux jours pour une paire de mitaine. J’ai donc fixé un prix: 10 € pour 50 gr de laine." Le prix reste abordable comparé à nos voisins de l’autre côté de l’Atlantique. "Au Canada, une paire de gants en laine de chien, coûte plus d’une centaine de dollars ! C’est une fibre de luxe."

Si elle ne se lance pas dans la confection de pulls, c’est parce que ce vêtement demande un nombre incalculable d’heures de travail. "J’expose fièrement ma création sur les marchés de Noël. Mais mon pull, fabriqué à base de laine d’alpaga et de chien, n’est pas à vendre (rires). J’ai encore reçu quatre propositions le week-end dernier au marché de Boignée. Malheureusement, je dois refuser", sourit la Jemeppoise.