Neuf candidats au mérite culturel de Jemeppe-sur-Sambre

L’année dernière, afin de rattraper l’édition 2020 annulée en raison de la pandémie, deux prix avaient été décernés par le jury: le premier à l’ASBL Nez Coiffés, qui organise des ateliers culturels tout public (cirque, théâtre, percussion, etc.) et le second à des passionnés de maquettisme. Notons que le règlement n’exclut pas les candidatures de groupes, clubs ou associations. Le critère principal étant d’habiter l’entité de Jemeppe-sur-Sambre depuis au moins le 1er janvier de l’année d’attribution.

Reste à voir désormais qui succédera aux vainqueurs de l’an dernier. Le verdict sera connu le jeudi 1er décembre, à 19h30, lors d’une remise de prix qui se tiendra au Centre Culturel Gabrielle Bernard de Moustier. Avant cette cérémonie, le jeudi 24 novembre, un jury composé de la Commission Culture, du directeur du Centre culturel, d’un ancien lauréat et d’un journaliste de L’Avenir élira à huis clos le Mérite culturel général et celui du jeune talent. Un Mérite du public sera également octroyé. Pour voter, il suffit de se rendre sur le site Internet de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre et de cliquer sur la case "Mérite culturel" (dans la rubrique "Actualités", sur la page d’accueil). Le sondage en ligne est accessible à tous, jusqu’au mercredi 30 novembre. Et pour les intéressés, voici déjà un aperçu des neuf profils de cette édition 2022…

Votez pour votre favori

Dylan Lorge. Indépendant à titre complémentaire, cet écrivain a édité son premier livre "La Triade des Mages". Un second tome a suivi et le troisième est en préparation.

Fabienne Babamofski. En 2022, cette écrivaine a publié le roman "L’arme invisible" aux éditions Baudelaire. Elle est également vidéaste et collabore avec différentes troupes artistiques.

Fabien Laloux. Cet artisan d’art et sculpteur sur bronze réalise ses œuvres dans sa maison-atelier, participe à des expositions et démonstrations publiques de coulées de bronze, et organise des stages et ateliers.

Delphine Hachez. Elle est la seule photographe de Wallonie spécialisée dans la photographie d’accouchement. Elle a capturé en noir et blanc une cinquantaine de naissances.

Élysée Mukambilwa. Cette passionnée de mode crée ses propres vêtements à partir de pagnes africains. À travers ce projet, elle souhaite donner la possibilité à chacune des femmes en situation précaire de s’habiller de manière harmonieuse et à un coût abordable.

HB Wankers. Ce jeune groupe de rock est composé de quatre musiciens: Julian (le batteur), Pablo (le guitariste), Olivia (la chanteuse) et Nicolas (le bassiste). Ils se sont produits lors des fêtes de la musique à Moustier.

Émeline Burnotte. Diplômée en formation musicale et titulaire d’un master de direction de chœur, cette harmonisatrice, directrice artistique, coach et cheffe de chœur est également à la tête de l’ASBL Sing For The Moment.

Sandra Di Silvio. Cette autrice a ouvert sa propre maison d’édition, l’ASBL Éditions Chat Ailé. Elle a écrit trois livres pour enfants édité par une maison parisienne, avec comme parrain et marraine Julien Doré et Brigitte Bardot.

Club Photo Sambre Image. Fondé il y a quatre ans par Emiro Cazzolato et Richard Maucourant, ce collectif est ouvert à tous, du photographe débutant au photographe confirmé.