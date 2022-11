Jemeppe: le politique n'est pas indifférent à la situation financière de la donnerie

Ces aides, toujours selon le communiqué, sont multiples: "Le collège a d’abord soutenu la donnerie dans ses démarches pour se consituer en ASBL. S’il faut en effet un an d’existence pour prétendre à des subsides, le CPAS n’a pas attendu ce laps de temps pour mettre à disposition trois personnes (article 60) dont deux à titre gratuit, ce qui représente aussi un coût." Le collège ajoute que la bourgmestre a interpellé à plusieurs reprises le propriétaire pour préserver le donnerie et ses bénévoles. "Cette dernière a d’ailleurs proposé, pas plus tard que mercredi passé, de recontacter le propriétaire afin de pouvoir rediscuter du loyer. Cela reste bien évidemment du ressort du domaine privé et plus particulièrement du propriétaire des lieux, ce sur quoi le collège n’a pas de prise. Pour toutes ces raisons, il n’est donc pas correct de dire que les responsables politiques “n’en ont rien à faire” de la donnerie."

Pas de local disponible

Quant à la mise à disposition d’un local à la place de l’actuel hangar, le collège précise qu’il ne peut répondre à cette demande. "C’est d’ailleurs le cas pour d’autres structures qui réclament un local, à juste titre également." Enfin, les représentants politiques marquent aussi intention leur d’aider la donnerie dans ses démarches afin d’assurer un avenir à cette structure, importante pour les Jemeppois.