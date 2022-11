Les Gamapias à Moustier-sur-Sambre: une exposition pleine de souvenirs

L’exposition, différée d’un an par les circonstances, et retraçant vingt années d’activités et de spectacles, a quand même bien eu lieu avec un nouveau président: Jérémy Delgado (plus connu sous son nom de scène, Jédel), impliqué de longue date dans la troupe.

Le nouveau président n’a pas manqué d’adresser des gerbes de remerciements à ceux et celles qui, présents ou non, ont contribué aux succès des sections, "jeunes en herbe" y compris, qui ont soutenu ces loisirs culturels récompensés en 2011 par l’attribution du mérite communal.

Une pensée particulière aux disparus et des fleurs à Yvonne Mélon, avec de longs applaudissements, avant de partager le vin d’honneur et quelques petites douceurs.