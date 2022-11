Jemeppe-sur-Sambre: « Si rien ne change, il n’y aura plus de donnerie dans 6 mois »

Une bonne nouvelle mais ça ne fait, encore une fois, que repousser l’échéance. "Il est clair que l’ASBL ne parviendra pas à assumer ce loyer. La comptable me l’a indiqué ce jeudi matin: 2 000 € par mois, c’est la catastrophe. Par conséquent, si rien ne change, il n’y aura plus de donnerie dans 6 mois."

Si Malou Ravet n’a jamais anticipé ces frais considérables, c’est parce qu’elle a été dupée. "Au départ, la donnerie, c’était chez moi. Les gens déposaient du mobilier, des vêtements pour les plus démunis. En raison d’un manque de place, j’ai demandé sur les réseaux sociaux si personne ne pouvait me prêter un lieu de stockage. Un monsieur, qui se définissait comme le gérant du zoning de Jemeppe 2000, m’a alors proposé de m’installer gratuitement dans un hangar. Il avait toutes les clés. J’avais confiance en lui."

Il lui a même proposé de déménager et de s’installer dans le hangar actuel, plus spacieux. Toujours gratuitement. "Le précédent, c’était une succession de petites pièces. Celui-ci est plus agréable et plus pratique." La responsable n’a pas payé de loyer pendant 4 ans. "Jusqu’à l’an dernier où le véritable propriétaire s’est manifesté. Je comprends tout à fait qu’il me demande quelque chose mais, sincèrement, je suis tombée des nues. Je n’étais pas au courant que l’autre personne était un imposteur. Au final, je considère que ce hangar est un cadeau pourri puisque je ne pourrai plus l’assumer financièrement."

Elle a l’impression que son rêve part doucement en fumée. "J’ai toujours travaillé dans l’idée que tout ce qui était déposé chez nous devait être offert gratuitement à des personnes dans le besoin. C’est toujours le cas mais, depuis la mise en place du loyer, je suis obligée de tenir un petit magasin de brocante et de déco. Les prix sont très démocratiques mais j’ai cette dérangeante sensation d’être en train de commercialiser mon rêve. Certaines personnes me le font bien comprendre en me disant que c’était mieux avant car tout était gratuit. Mais je n’ai pas le choix. Je ne le vis pas bien."

Une belle solidarité

Ce qui réconforte et donne encore de l’espoir à Malou Ravet, c’est la générosité des citoyens. Elle sait qu’elle peut compter sur une importante communauté pour la soutenir tant moralement que financièrement. Mercredi soir, elle n’a pas hésité à expliquer la situation sur les réseaux sociaux et de lancer un appel aux dons. "La seule rentrée financière des petits magasins ne suffira pas à payer un loyer de 1000€. Vu que la donnerie s’est constituée en tant qu’ASBL depuis moins d’un an, nous ne pouvons prétendre à des aides financières. Alors, si l’ASBL et la donnerie veulent survivre, nous avons besoin de dons. Et je peux vous dire qu’il y a une magnifique solidarité." Mais ce n’est pas, comme elle l’explique, un gage de sécurité. "Je n’ai aucune certitude que je bénéficierai d’autant de dons les prochains mois… Il m’est donc impossible d’honorer un loyer de 2000€ alors que nous serons déjà sur le fil du rasoir avec 1 000 €." Elle renvoie la balle aux autorités communales qu’elle a récemment sollicitées. "J’ai l’impression que les responsables politiques n’en ont rien à faire alors que chaque jour, des familles jemeppoises sollicitent mon aide pour s’habiller, se meubler et même pour manger."

Il est possible de faire un don à l’ASBL donnerie jemeppoise: BE33 0689 4464 6146.

La famille a quitté les lieux

Début novembre, nous vous indiquions que la famille généreusement hébergée par la donnerie n’avait toujours pas retrouvé de solution de relogement. Elle a fini par quitter les lieux. «Du jour au lendemain, ajoute Malou Ravet. Je n’ai plus de nouvelles.»

Le décompte énergétique

La responsable de l’ASBL recevra prochainement le décompte annuel d’électricité. «Cet élément s’ajoute aux choses qui me tracassent. J’espère que cette facture ne plombera pas nos finances.»

Le toit n’est plus à refaire

Il y a un an, lorsque le propriétaire du hangar a proposé de baisser le loyer de 2000€ à 500 €, il avait demandé à Malou Ravet de réparer la toiture. Ce qui n’a jamais été fait, faute de main-d’œuvre généreuse. «Le propriétaire n’est plus revenu sur cet élément pour le renouvellement du bail. Il a d’ailleurs indiqué qu’il n’investirait plus dans la mesure où il compte abattre le hangar dans cinq ans.» Malou Ravet devra donc, dans tous les cas, trouver une alternative si elle veut maintenir la donnerie.