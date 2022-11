Jemeppe: ils se jettent dans la Sambre pour semer la police

Un important dispositif de police a été déployé par la zone d’Entre Sambre et Meuse et la zone de police de Jemeppe jeudi en fin d’après-midi. Pour une raison qui ne nous a pas été communiquée, les forces de l’ordre poursuivaient deux individus à bord d’un véhicule depuis Floreffe. Le conducteur est passé par Franière, Soye avant de passer par la rue de la Glacerie à Moustier, non loin de l’entreprise AGC. Selon nos informations, les deux hommes ont quitté le véhicule qui a fini sa course dans les travaux en cours dans la rue. À pied, ils ont quitté la route pour traverser des jardins et se diriger vers la Sambre. Ils n’ont alors pas hésité à sauter dans l’eau pour tenter de semer les forces de l’ordre. Ils ont été interpellés de l’autre côté, à proximité de l’écluse de Mornimont.