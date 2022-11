Jemeppe : les "Gamapias en herbe" trois fois sur scène

Une expo pour les 20 ans

Les représentations auront lieu les dimanche 20 à 14 h, samedi 26 à 20h et dimanche 27 novembre à 19 h.

Les Gamapias en herbe assurent donc trois représentations en alternance avec le groupe des seniors qui se produisent les deux derniers week-end de novembre. Comme d' habitude on pourra compter sur l’ouverture d’un bar et la mise à disposition d’en-cas. L’occasion de découvrir dans la salle polyvalente une exposition de photos, d’affiches et d’articles de presse sur toute l’histoire des 20 ans de la troupe.