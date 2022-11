Thriller à la bibliothèque

"Il s’est même frotté à d’autres personnes présentes dans la bibliothèque. Il y a eu un mouvement de panique. Certaines personnes présentes ont eu tellement peur qu’elles se sont enfuies", appuie-t-on du côté de l’accusation.

Bruno se serait également monté insultant vis-à-vis des bibliothécaires, les qualifiant de "s… incultes", mais aussi "membres du complot du Covid-19". Le Jemeppois aurait même déclaré faire partie des "Incels", communauté délirante et inquiétante d’hommes qui en appellent même parfois sur les réseaux au féminicide. "Je ne suis pas ça, je ne connais même pas ce mot-là", assure le prévenu. L’état mental de Bruno pose question et suite à ses agissements dans la bibliothèque, un expert a été sollicité. La conclusion: le Jemeppois doit être suivi, sinon le risque de récidive est bien réel. "C’est déjà mon cas et j’ai également un médicament que je prends tous les jours", glisse-t-il.

Autre élément interpellant, Lors de la perquisition chez Bruno, les policiers ont découvert un long fusil pour lequel le trentenaire n’avait pas de permis. "C’était ma passion pour l’Ouest américain mais j’ai tout arrêté", assure-t-il.

Du côté de la défense, on assure que tout est désormais sous contrôle, faisant comprendre que c’est un traitement non une condamnation qui sera le plus bénéfique pour Bruno.

Et tout son voisinage, bibliothèque comprise.