Celui-ci, hélas, n’a pas survécu à ce satané virus qui a frappé sans pitié. Mais si l’homme à tout faire n’est plus là, la troupe des Gamapias, avec ses acteurs séniors et ses jeunes, s’est remobilisée.

Et sous la présidence de Jédel et de Valentin Feltus qui gèrent toute l’intendance, quatre représentations auront lieu à la fin du mois.

Les séniors ont opté pour une comédie en deux actes: Panique au ministère, de Jean Franco et Guillaume Mélanie, dont la mise en scène est assurée par Stéphane Vincent. Cette pièce sera jouée les 19 et 25 novembre à 20h. le 20 novembre à 19h et le 27 novembre à 14h.

Les acteurs: Stéphane Vincent, Alyson Paulis, Audrey Temporal, Maximilien Binon, Michelle Dreize, Sonia Bernard. Souffleuse: Yvonne Melon.

Rendez-vous au centre culturel Gabrielle Bernard à Moustier-sur-Sambre.