Jemeppe: la famille est toujours hébergée à la donnerie

Malou Ravet ne veut pas mettre la famille à la porte. "Surtout pour les enfants", insiste-t-elle. Mais vu la baisse des températures annoncée dans les prochains jours, elle craint le pire. "J’avoue que je n’en dors plus ces derniers jours. Je stresse. En hiver, chez nous, il fait froid, très froid. Ils vont geler. Et je ne peux malheureusement me permettre de les chauffer tous les jours avec un chauffage électrique ou un canon à chaleur. Ma petite ASBL ne pourra assumer les coûts d’électricité. Et ce n’est certainement pas le CPAS de Jemeppe qui va m’aider…"

Un appel aux propriétaires

Mentalement aussi, c’est éprouvant pour tout le monde. Le climat est parfois tendu. "Il est compliqué de le faire comprendre qu’ils ne pourront, à terme, pas rester ici. Ce n’est pas une vie. Ni pour eux, ni pour leurs enfants, ni pour moi et les bénévoles de la donnerie. Ça me fait mal au cœur mais je n’ai pas le choix. Il faut trouver une solution car la famille ne peut être hébergée définitivement chez moi. Mais comment faire ? C’est la question que je me pose tous les jours."

Des propriétaires privés ont été sollicités pour héberger la grande famille mais, à chaque fois, les réponses sont les mêmes: "Beaucoup refusent de loger autant de personnes et d’autres préfèrent les animaux aux enfants. Les loyers proposés sont également exorbitants. Pour le moment, la famille économise le plus possible pour payer les cautions demandées. Mais même si elle possède l’argent, il faut encore trouver un logement adapté…" L’appel est donc relancé à celles et ceux qui pourraient offrir un toit digne de ce nom à cette famille qui vivait, il y a encore un mois, chez un particulier à Jemeppe.