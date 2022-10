Ivre, il tue un motard en lui coupant la route à Jemeppe-sur-Sambre: 4 ans et demi de prison requis

Mercredi, l’homme de 44 ans a d’emblée annoncé la couleur: il nie avoir une entière responsabilité dans l’accident. "Les travaux effectués à cet endroit et leur signalisation spécifique m’ont donné une mauvaise visibilité, dit-il. Le motard roulait vite et je ne l’ai pas vu venir. En plus, j’ai été ébloui par le soleil." Il est aussi poursuivi pour délit de fuite car il s’est arrêté 133 mètres plus loin. "Vous étiez plus inquiet du fait que vous aviez bu et des dégâts sur votre véhicule ?" a interrogé le juge. "J’étais bouleversé, a-t-il répondu. Je n’ai pas été vers les victimes tout de suite mais après, oui."

Condamné déjà 11 fois

L’avocat des parties civiles, Me Preumont, a détricoté chaque argument du prévenu en reprenant notamment les déclarations de la passagère du conducteur. "Elle a dit que Monsieur roulait vite et avait dépassé une voiture en faisant le con." Selon l’avocat, la signalisation était claire et le soleil n’a joué aucun rôle. Il en veut pour preuve que des policiers sont retournés 3 jours plus tard sur place à l’heure où s’était produit l’accident et ont constaté qu’il n’avait pas pu être aveuglé.

"D’autres témoins ont affirmé qu’il roulait nerveusement bien avant le moment de l’impact, contrairement à ce qu’il prétend, selon Me Preumont. Cette conduite dangereuse trouve son paroxysme lorsqu’il coupe la route à la moto. Tout cela est dû à son problème évident d’alcool. Visiblement, il ne sait pas s’en passer quand il conduit. De plus, sa voiture était une BMW Série 7. C’est un vrai bolide ! Sans doute sous l’effet de l’alcool, il s’est senti tout-puissant."

Il est en outre loin d’être un conducteur modèle. Avant ce funeste jour d’avril, le prévenu affichait déjà 11 condamnations pour ivresse au volant ou délit de fuite, des infractions commises parfois séparément et parfois ensemble. "Vous tuez quelqu’un sur la route et, non content de ça, vous continuez puisqu’il y a encore deux faits d’alcoolémie et d’ivresse au volant qui vous incombent, après cet accident. Normalement, les gens réfléchissent à leurs actes après ça. C’est aberrant", a lancé le substitut Serge Mottiaux.

Les urgentistes avaient prodigué des soins durant plus d’une heure au motard derrière un écran brise-vue. Il est finalement décédé lors de son admission aux urgences. ©ÉdA-Sam Godart

Bataille d’experts

Pour indemniser moins, l’assureur du conducteur de la voiture allemande souhaite un partage des responsabilités. Il a même considéré que l’expert judiciaire qui a été désigné a été incohérent sur certains points.

Se basant sur les dires du conseiller technique de la compagnie d’assurances, l’avocat de la défense estime que la responsabilité du conducteur n’est pas si incontestable qu’elle n’y paraît. Pour Me Besohé, même si les différents experts notent des vitesses différentes, la moto roulait de toute façon trop vite et a constitué un obstacle imprévisible : "Même si mon client était débiteur de priorité, il ne s’attendait pas à voir une moto sur le côté. On peut clairement dire que si le motard avait eu une vitesse modérée, il aurait été en mesure de s’immobiliser avant le point d’impact." Faux pour Me Preumont: "Le conducteur de la BMW a commis une multitude de fautes cumulées. Sa responsabilité est prouvée à 100%, un partage doit être exclu. Le motocycliste n’aurait pas eu le temps de réagir et de freiner, même à 50 km/h."

Si Me d’Harveng, aussi avocat de la défense, ne conteste pas l’alcoolémie et préconise même la pose d’un alcolock (éthylotest qui empêche le démarrage d’un véhicule s’il est positif) durant un an, il demande l’acquittement pour le délit de fuite car son client ne s’est pas enfui et est revenu relativement vite. Il ajoute que le quadragénaire est sur la mutuelle car il est en dépression suite à plusieurs malheurs. Hasard de la vie, son fils de 3 ans et demi est mort en 2012, aussi dans un accident de voiture. Pour conclure, Me Preumont a indiqué que les enfants du motocycliste avaient eux aussi eu leur lot de tragédies car quelques mois avant de perdre leur papa, leur mère est décédée d’un cancer. Le jugement tombera le 23 novembre.