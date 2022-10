Jemeppe-sur-Sambre: 33 caméras de surveillance au service Travaux

L’éclairage éteint à partir du 1er novembre

Le conseil communal a validé la coupure de l’éclairage public à partir du 1er novembre prochain jusqu’au 31 mars 2023 entre 00h et 5h du matin en raison de la crise énergétique et de l’explosion des prix de l’électricité. Elle aura également lieu durant la période de fin d’année. "Cette coupure partielle induirait une économie estimée à 151 MWH, soit un montant de 15 820 €", commentait la bourgmestre, Stéphanie Thoron. Cette extinction des feux concerne également le territoire de Sambreville puisque les deux Communes se partagent la même cabine électrique.

Rénovation du parquet du hall omnisport

Le collège communal a présenté sa volonté de rénover le parquet du hall omnisports de Jemeppe-sur-Sambre. Celui-ci a perdu de sa superbe avec le temps et a également subi des dégâts à cause de l’eau qui traversait la toiture avant sa rénovation. "Le cahier des charges établi par la cellule de marché public estime le coût de l’opération à 60 650€", indiquait l’échevin des Travaux, Jean-Luc Evrard. Il est prévu, une fois qu’une entreprise sera désignée, de réaliser un ponçage complet, de créer de nouveaux marquages au sol et de vitrifier le parquet en trois couches. Le parquet à l’étage, en raison d’infiltrations abondantes, sera également traité.ss