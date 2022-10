« La Ruche » de Christophe Hermans, une œuvre poignante et sensible au festival de Moustier

Christophe, pourquoi était-ce important de présenter votre long métrage à Moustier, quatre mois après sa sortie en salle (NDLR: le 1er juin en Belgique) ?

À l’heure actuelle, les films belges ont une grande difficulté à attirer les spectateurs. Présenter La Ruche à Moustier, c’est donc une autre occasion d’atteindre un public qui ne l’a peut-être pas encore vu. Il s’agit aussi de créer un lien social entre le cinéaste et les festivaliers qui s’identifieront peut-être à ce récit.

Un récit qui, bien que fictif, est plus personnel qu’il n’y paraît…

Avant de lire le roman d’Arthur Loustalot, j’essayais d’abord de raconter ma relation avec ma propre mère qui souffrait de bipolarité. Mais malgré de nombreux essais, je ne parvenais pas à construire un récit adapté au cinéma. Je me suis donc orienté vers cet ouvrage, dont l’histoire concordait avec la mienne et pouvait constituer un long métrage.

Ludivine Sagnier (NDLR: vue notamment dans Lupin, 8 femmes, Mesrine) est particulièrement crédible dans ce rôle de mère maniaco-dépressive. Quelles étaient les étapes incontournables pour créer son personnage ?

Un huis clos sensible illustrant la difficulté d’une famille confrontée à une maladie qui les dépasse. ©Lara Gasparotto

Il y a eu un travail de longue haleine qui s’est opéré un an avant la réalisation du film. Durant cette période préalable, Ludivine a rencontré de grands psychiatres à Paris et lu plusieurs ouvrages sur la thématique de la bipolarité. Lorsqu’il s’agissait de construire son personnage, elle a rencontré un groupe de parole, issu de l’ASBL Le Funambule. Ces échanges lui ont permis de donner corps au personnage d’Alice en fonction du scénario (NDLR: co-écrit avec Noëmie Nicolas).

Le choix de Sophie Breyer (récompensée d’un prix d’interprétation au festival de Mons et présente dans les séries La Trêve et Baraki, entre autres) vous a paru évident pour incarner la fille aînée, parfois démunie face au comportement de sa mère ?

J’avais déjà rencontré Sophie, durant un atelier "jeu face caméra", lorsqu’elle était encore adolescente. Déjà à cette époque, j’avais perçu le potentiel de cette actrice. À tel point que j’éprouvais l’envie de collaborer avec elle si l’opportunité d’un long métrage se présentait. Ce qui s’est finalement produit plus de dix ans plus tard !

Vous avez tourné votre long métrage principalement à Liège. Pourquoi le choix de poser vos caméras dans la « Cité ardente ?

Habitant à Liège depuis 2009, c’était un choix logique de travailler là-bas tant pour des raisons personnelles qu’écologiques. Je préfère implanter ce film dans ma ville d’adoption, où je peux tourner plus facilement et plus rapidement. Il y avait aussi cette envie de montrer une localité plus citadine ainsi qu’une classe sociale plus élevée.

La Ruche a-t-il une résonance particulière au sein de votre filmographie ?

Je n’accorde pas davantage d’importance à La Ruche qu’à mes premiers documentaires.

Mais en raison de ma relation familiale, il y a toutefois dans ce film un ancrage à la réalité qui le rend plus spécifique parmi mes réalisations.

C’est sans doute le film qui m’a permis de faire la paix avec la maladie de ma mère (NDLR: décédée durant la pré-production).