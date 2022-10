Projet éolien à Jemeppe et Fleurus: demande de permis en 2023

Depuis lors, c’est silence radio. Mais ce n’est pas pour autant que le projet est passé à la trappe, comme le confirme Jérôme Dumont, chargé de projet pour New Wind/Elawan Energy. "Le projet suit son cours de développement. Les études d’incidence, d’environnement prennent du temps, jusqu’à six mois. Il faut également compter jusqu’à un an de relevé ornithologique avant d’introduire la demande de permis unique."

Projet revu à la baisse ?

Après Jemeppe, la réunion d’information s’est également tenue à Fleurus en juin dernier. Une obligation administrative "Au départ, notre projet portait sur 12 éoliennes avec la majorité implantée sur le territoire jemeppois. Et puis nous avons, après avoir envoyé les invitations pour la réunion d’information à Jemeppe, modifié la demande, passant de 12 à 10 éoliennes dont 4 à Fleurus et 3 à Jemeppe. Nous avons été dans l’obligation de tenir notre réunion d’information un mois plus tard à Fleurus puisque c’est là que nous avons finalement l’ambition d’implanter le plus d’éoliennes."

Quant au nombre de pales, Jérôme Dumont indique qu’il se pourrait que leur nombre soit revu à la baisse. "Ce qui est certain, c’est qu’il n’y en aura pas plus. Il n’est pas non plus impossible que nous en enlevions une ou deux. C’est encore en discussions. Ce qui est clair, c’est que nous voulons proposer un projet cohérent, suffisamment éloigné des habitations." La demande de permis unique devrait être déposée dans les différentes communes dans le courant de l’année 2023. La demande sera ensuite transmise au fonctionnaire délégué de la Région pour octroi, ou non, du permis.