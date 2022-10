Salon du vin: Jemeppe-sur-Sambre, divinement vôtre

Hier midi, au Château de Namur (partenaire de l’événement depuis 12 ans), ses organisateurs ont planté le décor quasi somptuaire de la 24e édition, toujours meilleur que celui de la précédente, même si cette grand-messe épicurienne est posée au milieu de la campagne jemeppoise, sur un plancher de 5000 m2, et sous un chapiteau tout aussi immense chauffé par des canons à chaleur. En fait, aucune autre structure ne pourrait rivaliser pour accueillir les hordes sémillantes par les arômes alléchées. À minima, 20 000 dégustateurs attendus autour de 150 vignerons dont la majorité a quitté leur domaine ou château de France, des plus humbles aux plus prestigieux. Autour de la table, la présidente de l’événement, Anne Romainville, le fondateur Xavier Walraedt et son promoteur aux papilles expertes et reconnues, Éric Boschman. Qui introduit bien le propos pour donner envie de venir déguster des canons à discrétion, et faire provision d’élixirs.

"La nature ne fait pas de vin mais du vinaigre", plante le spécialiste. Hommage aux hommes qui sont derrière les étiquettes pour sublimer le fruit de la vigne en Rouges et Blancs capiteux, qu’on préfère ronds en bouche ou à belles jambes. Corsés, puissants et onctueux, légers, gouleyants ou gras, selon un florilège de facteurs naturels. Tous les goûts sont dans la nature et dans la terre, où la vigne se noue et dore au soleil. Les épithètes peuvent rapidement s’emballer, s’agissant de l’art millénaire de vinifier.

Le salon du vin de Floreffe à Spy a son secret, qui fait son succès, et le démarque des foires de supermarché: "À Spy, le petit producteur derrière son étiquette, vend une histoire, une passion voire un amour, une terre, un terroir, un ensoleillement, et tout ça finit en partage", glisse-t-il autour d’une table du Château de Namur.

Au terme de vendanges dorées, tous ces petits producteurs seront enivrés du bonheur d’être là, à Spy, pour poursuivre l’amitié avec les consommateurs belges née par le vin, ou par l’oenotourisme, qui permet aux producteurs de s’attacher la fidélité de celles et ceux qui ont vu le paradis en bouche. D’ailleurs, ces vignerons sont souvent logés chez l’habitant, plus nombreux cette année à offrir le gîte.

"Rapport prix-plaisir optimal", tranche Éric Boschman pour qui le salon du Vin de Spy, historiquement de Floreffe donc, est le plus grand de Belgique, qui confine à la grande fête. "Le prix de la bouteille est celui du particulier dans la propriété", dépouillé de la marge de la grande distribution (qui rafle 80 % du marché).

Un grand or

Anne Romainville annonce de nouveaux invités à cette goûteuse partie de campagne carburant aux accords parfaits. Une région mise à l’honneur ? Le Gard, d’où déboulent une ferme du pays (le domaineAlgal, producteur de spiruline), un restaurateur (La Manade du Joncas) ainsi qu’un cellier, Terre d’Aïeux, doublement médaillé en 2021 sous l’appellation Côtes du Rhône: un grand or avec un Blanc et un Rouge lui juste fait or. On passe sur l’honorable moisson des près de 20 médailles en argent.

Quelques appellations prestigieuses rallient l’humble campagne, c’est dire la force d’attraction de l’événement: le domaine Pichon père et fils, servant du Condrieu, Côte Rôtie et Cornas. Et le domaine Les Davids, vignoble du cœur du Luberon, seulement 24 ha perchés à 580 mètres d’altitude, aux confins du Ventoux. C’est là que la bouteille prend un air assuré de carte postale.

De nouveaux Rivesaltes et Banyuls, ce complice du chocolat, Muscadet, Bergerac et Monbazillac sont aussi annoncés. ainsi que des vins de Calabre (Italie), d’Arménie, d’Afrique du Sud, d’Argentine et du Chili.

À Spy, de l’Alsace à la Provence, toute la France du vin (une valse à 17 000 étiquettes), trinquera à l’amitié et à la vie. L’occasion d’oublier le Covid et la guerre, dès le surlendemain de la fête des morts. Et de croire en la perpétuelle fraternité que le vin inspire aux vivants.

Le 24e salon du Vin et du Fromage de Floreffe à Spy. Les vendredis 4 et samedi 5 de 10 à 22 h, et le dimanche 6 novembre de 10 à 20 h. Face au 62 rue de Floreffe à Spy.

Un invité limbourgeois

Un invité belge, et flamand, dans ce temple du vin et du fromage wallon: le domaine viticole de Hoenshof, originaire du Limbourg, dans le hameau de Hoenshoven, près de Borgloon. Au Château de Namur, ce havre, où l’on peut autant déguster un café que dîner en mode gastronomique, était hier représenté par son très jeune maître du chai, Jeroen, 25 ans.

Une gamme de vins originaux et frais aux étiquettes rock and roll à découvrir. En 2017, sa Cuvée d’Amour a été récompensée d’une médaille d’or. En 2019, l’or encore avec le vin rouge Stierenbloed (sang de taureaux).

Paella et escargots

Ce salon du vin se double d’un salon gourmand des saveurs. Deux restaurants à découvrir, Fiesta Paëlla et Chez Gaspard, qui propose à sa carte le meilleur des terroirs wallon et français. Autres produits de bouche en vitrine: guimauves, pâtes à tartiner, massepain, spéculoos et escargots. Une première à déguster et emporter: les excellents fromages de La ferme du Pont des Dames d’Aische-en-Refail.

On a apprécié son louché aux fleurs. Il y aura aussi du fromage de chèvre de Vénétie et un bar à huîtres (Les Viviers du Logéo) de la presqu’île de Rhuys, près de Vannes, dans le Morbihan. Pour le café, ce sera le tip top Coffee de Sombreffe. La proportion reste toujours la même: 78 % remplis par le vin, 22% par les produits de bouche.

Des navettes

Il y aura donc beaucoup de monde, qui mobilise la police, mais celle-ci, dit-on, n’abuse pas du PV, préférant l’appel à la responsabilité. Aucune voiture enlevée l’an dernier et ça risque beaucoup moins d’arriver lors de cette 24e édition puisqu’un nouveau parking d’un demi-ha sera aménagé.

Organisation encore mieux huilée avec la collaboration des scouts et des patronnés pour aider au chargement des voitures. Enfin, prise en charge des visiteurs par les navettes d’Alain Gégo et Michaël Cleve.