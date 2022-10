Jemeppe : des petites fringues au grand cœur à Spy

Françoise récupère les vêtements que les citoyens lui apportent sous forme de dons. Elle les trie avant de les disposer dans les rayons. "Pas question de proposer un pull avec un trou, un tee-shirt avec une tâche. Il faut respecter les acheteurs. Heureusement, les généreux donateurs sont très respectueux. Il n’y a qu’une fois, à Ham-sur-Sambre, où j’ai été obligée de placer une pancarte devant la porte d’entrée où j’ai écrit: “pas de dépôt clandestin !” J’ai toujours dit que je ne suis pas une poubelle (rires). Il m’arrive aussi de recevoir du neuf lorsque certaines enseignes m’offrent des lots."

« Essentiel de donner une âme »

Il y a de tout pour satisfaire les besoins des enfants et des adultes. "Les personnes qui poussent le plus souvent la porte, ce sont les femmes", plaisante la bénévole. Elle a mis un point d’honneur sur la décoration. "Je voulais quelque chose de digne, en respect de celles et ceux qui n’ont pas les moyens. C’était essentiel, pour moi, de donner une âme à ce magasin."

L’argent récolté est ensuite remis entre les mains du directeur financier du CPAS tous les deux mois. "La somme permet de payer les frais de fonctionnement, ou une partie, commente Vincent Vanrossomme, président du CPAS. Nous analyserons les coûts l’an prochain, après un an d’ouverture." Il ajoute: "Je tiens à dire que nous avons de la chance de pouvoir compter sur Françoise, gestionnaire de la boutique. Ce genre de bénévole, c’est de plus en plus rare. C’est d’ailleurs elle qui a lancé l’idée en 2013." Elle voulait se séparer de vêtements mais il n’y avait, à Jemeppe, aucun endroit où les déposer à l’époque. "Alors j’ai appelé un responsable de la Commune et, après discussions, nous avons lancé le projet", indique la bénévole.

C’est elle qui a également insisté auprès du nouveau président du CPAS pour rouvrir le magasin de vêtements après sa fermeture en 2021. "Elle a trouvé les mots, m’a fait comprendre que ça valait la peine de continuer, que c’était toujours utile pour nos citoyens."

Le cœur sur la main, Françoise D’Hainaut ouvre la boutique deux fois par semaine, le mardi et jeudi, de 10h à 14h. "Ça me fait plaisir de faire plaisir. Certaines circonstances de la vie font qu’on a besoin de se rendre utile. Et quand je vois ce qui se passe aujourd’hui autour de nous, je pense que cette boutique prend tout son sens."