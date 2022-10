Le festival du cinéma belge à Moustier : un tapis rouge au milieu de la campagne

Le coup d’envoi sera donc donné, le lundi 17 octobre, à 19 h 30, avec la projection de Close de Lukas Dhont, réunissant au casting Émilie Dequenne, Léo Drucker, Eden Dambrine, Gustave De Waele. Ce grand prix du dernier festival de Cannes (!) raconte l’amitié de deux amis qu’un événement inattendu va séparer. Avec toutes les questions qui surgissent.

Le mardi 18 octobre à 19 h 30, Christophe Hermans, natif de Namur aujourd’hui installé à Liège, présentera son premier long-métrage La Ruche. Ludivine Sagnier, Mara Taquin, Sophie Breyer (prix Rising Star au festival de Rome) et Bonnie Duvauchelle y incarnent une famille prise entre joies et douleurs, cherchant à échapper à la spirale destructrice de la matriarche.

Le mercredi 19 octobre, double séances. À 14 h, c’est le rendez-vous des plus petits avec Yuku et la fleur de l’Himalaya, un dessin animé d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin, invitation au voyage, à la lumière et à la musique.

À 19 h 30, changement de ton avec un thriller noir, Entre la vie et la mort, de Giordano Gederlini avec un casting international: Antonio De La Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet, Fabrice Adde, Nessbeal… Dans un Bruxelles nocturne, un conducteur de métro tente de percer le mystère de son fils, sitôt disparu alors qu’il venait de le retrouver. Commence une immersion dans le monde violent de la criminalité.

J eudi, à 19 h 30, place au drame au grand air L’ombre d’un mensonge, dernier film multi-primé de et avec Bouli Lanners. Mais aussi son premier en anglais, puisque le Liégeois est parti le tourner sur une île écossaise, dont il se sert à merveille de la photogénie. C’est l’histoire d’un homme, qui a perdu la mémoire suite à une attaque, et tente, à tâtons, de retrouver le fil de sa vie. Millie (Michelle Fairley) en était-elle ? Elle prétend en tout cas qu’ils étaient amants, en secret, avant l’accident.

Vendredi, à 19 h 30, Bouli Lanners change de registre, aux côtés de Bastien Bouillon dans La nuit du 12, film policier de Dominik Moll. "À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante." Voici l’un d’eux: la mort d’une jeune fille restée irrésolue. Les auditions s’enchaînent mais la seule certitude est que quelque chose d’horrible s’est déroulé la nuit du 12.

Samedi, à 19 h 30 , les spectateurs moustiérois feront la connaissance de Tori et Lokita (Pablo Schils et Joely Mbundu seront dans la salle). Un nom qui vous dit quelque chose ? C’est normal, le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne a reçu le prix du 75e festival de Cannes. Il raconte l’histoire d’une sœur et de son petit-frère contraints à l’exil et à la solitude en Belgique. L’un a ses papiers, l’autre pas. La question se pose: comment survivre à deux ?

Enfin, dimanche, à 10 h 30, heure des croissants (un petit-déjeuner peut d’ailleurs être pris à 9 h 30, sur réservation), Le Parfum vert sera proposé en avant-première. Ce nouveau film de Nicolas Pariser réunit Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain dans une comédie d’espionnage dont l’origine est la mort par empoisonnement d’un sociétaire de la Comédie Française. Le principal suspect, aussi comédien, tente de résoudre cette énigme, accompagné d’une autrice de BD, dans un voyage mouvementé à travers l’Europe.

Chaque séance en soirée sera précédée de la diffusion d’un court-métrage.

7 €/séance. Infos: cinemabelge.be et info@cinemabelge.be. Adresse: Centre culturel Gabrielle Bernard, Rue de la Fabrique, 4C, 5190 Moustier-sur-Sambre