Jemeppe : « Subvenir aux besoins de sa maman ou de son fils, c’est être aidant proche » (Vidéo)

À la fois aidée et aidante

Lors de cette journée, chacun a pu partager son histoire de vie, ses expériences, ses besoins et ses attentes à la salle communale de Balâtre. C’est le cas de Sophie Blanpain, 37 ans, de Moustier. Son statut est pour le moins particulier, elle est à la fois aidée et aidante proche. "Je suis handicapée reconnue à plus de 66%. J’ai besoin de l’aide de mon mari pour effectuer plusieurs tâches physiques comme celles de faire les courses, le repas, me laver… Malheureusement, depuis le mois de janvier, les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur de l’hypophyse. Il dort aujourd’hui entre 16 et 18h par jour. Alors je lui apporte mon soutien et je gère toutes les tâches administratives. Il se déplace dès qu’il a récupéré un peu d’énergie. On se complète mais, je l’avoue, c’est une sacrée organisation au quotidien." Elle fera prochainement la demande auprès de sa mutuelle pour obtenir ce statut. "Ce qui est déjà le cas de mon mari depuis 2021."

Dévouée à son fils

Pour Frédérique Verbruggen, il était primordial de participer à cette première journée des aidants proches et aidés à Balâtre. "Pour discuter, partager mes expériences avec les autres personnes du groupe. Ça me permet aussi de lâcher un peu de lest." Elle s’occupe à plein-temps de son fils autiste âgé de 13 ans. "Il n’y a, malheureusement, pas d’école adaptée à proximité, ajoute la Moustiéroise. La plus proche se situe à Louvain-la-Neuve. Avec un seul véhicule pour deux et un second enfant, c’est logistiquement impossible. Raison pour laquelle il est scolarisé à domicile."

La vie de Frédérique est vouée à son fils. Des sacrifices également au quotidien. "C’est gratifiant de le voir progresser mais j’ai été dans l’obligation d’abandonner mon emploi. D’un point de vue sociétal donc, je ne suis plus rien. Juste la femme de mon mari." Elle compte introduire la demande pour devenir aidante proche. "C’est avant tout une demande personnelle pour obtenir une reconnaissance, de la valeur aux yeux de la société tout en répondant aux besoins de mon enfant."