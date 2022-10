Une famille hébergée à la donnerie de Jemeppe-sur-Sambre: « On ne me retirera pas mes enfants »

Sans toit, ils ont débarqué un dimanche à la donnerie jemeppoise gérée par Malou Ravet. Un hangar où celles et ceux dans le besoin peuvent trouver et embarquer, gratuitement, des meubles, des vêtements et autres biens. "Sans elle, nous serions toujours dehors. Elle nous a trouvé une petite roulotte pour nous héberger. Nous ne pouvons que la remercier ainsi que tous les bénévoles et les riverains qui nous ont apporté leur aide."

Le couple n’a jamais imaginé se retrouver dans cette situation. Il avait même, au début de l’année 2022, un CDI. "Nous avons reçu une offre pour travailler à Disney. Nous avons vécu six mois dans les alentours du Paris mais, malheureusement, les loyers étaient impayables. Nous sommes donc rentrés en Belgique, sans rien. Nous avons d’abord sollicité l’aide du CPAS de Charleroi." Après avoir logé au Triangle à Charleroi, la famille a vécu dans un camping à Dinant avant d’être hébergée chez un particulier à Jemeppe il y a trois mois. La vie a repris son cours tandis que les enfants ont été scolarisés à Jemeppe. Mais la relation s’est rapidement détériorée. Audrey, Steven et leurs enfants se sont retrouvés à la rue. "Avec un revenu d’insertion et nos allocations, nous avons les moyens de payer chaque mois un logement, soupire Audrey. Mais le problème, c’est que les propriétaires privés exigent une caution de deux à trois mois de loyer alors que nous n’en avons pas les moyens. Deuxième chose: il est très compliqué de trouver des appartements, maisons de trois voire quatre chambres. Certains propriétaires préfèrent héberger des animaux plutôt que des enfants."

« Si on leur enlève leurs enfants, ils ne pourront plus les voir avant de trouver un logement »

Plus que la recherche de logement, les parents craignent qu’on leur retire la garde de leurs enfants. "Deux assistantes sociales ont débarqué mercredi à la donnerie, explique la maman. Elles se sont adressées à Malou Ravet en lui indiquant qu’elles voulaient voir les enfants, qu’elles avaient trouvé des familles pour les accueillir. Que c’était la seule solution car il n’y avait pas de logement disponible pour héberger tout le monde." La gérante de la donnerie a refusé. "J’estime que, si on leur enlève la garde, ils ne pourront plus les voir avant de trouver un logement", dit Malou Ravet. Dans la foulée de la visite, les enfants ont été casés dans différents foyers à Jemeppe. "Nous craignons qu’elles reviennent avec la police, ajoute Audrey. J e le promets, personne ne me retirera mes enfants."

Ce vendredi, un nouveau rendez-vous est programmé au CPAS. « Nous croisons les doigts, commente Steven. Nous ne demandons qu’un toit, rien de plus. Et s’il y a des petits travaux, nous nous en occuperons. Nous voulons simplement retrouver un peu de stabilité après des mois de turbulence. »