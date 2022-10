Vente d’un studio à Westende par la Commune de Jemeppe-sur-Sambre : « Un manque de respect de l’échevin Jean-Luc Evrard »

Dimitri Tonneau, le DG en question, fulminait lundi matin après la lecture de l’article. "Il n’y a pas d’erreur dans le chef du directeur général. L’arrêté est parvenu à l’administration et à la bourgmestre le 19 septembre. Le jour même, en réunion du collège, j’ai indiqué que la procédure de vente était cassée mais que, de toute façon, nous avions retiré l’acte depuis la fin du mois de juin. J’ai dit à Jean-Luc Evrard que le ministre le rappelait à l’ordre, qu’il ne pouvait pas s’asseoir à la table du collège et qu’il aurait dû indiquer que l’acquéreur était le neveu de son épouse."

Il aurait également ajouté, lors de cette réunion du collège du 19 septembre, que l’arrêté était disponible à la lecture. "Sur une plateforme en ligne réservée au collège. Avec leur login et mot de passe, ils ont le droit de consulter ces informations en PDF. Je n’ai rien caché, j’ai même averti tous les membres du collège. L’arrêté était disponible ! Ces propos tenus par Jean-Luc Evrard sont un manque de respect à mon égard."

À son arrivée à l’administration communale lundi matin, il s’est immédiatement rendu dans le bureau de l’échevin des Travaux pour obtenir des explications. "J’ai ensuite contacté, furieux, la bourgmestre pour lui dire que je rentrais chez moi. Je ne m’imaginais pas travailler ce lundi avec le collège. Je serai au poste mardi."

Dimitri Tonneau dit ne pas vouloir assumer les erreurs de chacun. "Je me suis trompé concernant la procédure de vente du studio. Je suis le premier à le reconnaître. Mais ça s’arrête là. Je passe mes journées, soirées, et même mes samedis matins lors des commissions, pour l’administration. Je ne compte pas mes heures. J’ai également toujours soutenu le collège et Jean-Luc Evrard dans leurs dossiers. J’ai fait le maximum, surtout quand les projets n’avançaient pas. Je n’attends pas de merci, mais un minimum de respect."