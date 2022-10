Vente du studio à Westende: pour le ministre, le collège jemeppois a tort sur toute la ligne

1. Le collège ne peut décider seul

Le ministre a indiqué que les actes de disposition concernant le patrimoine communal relèvent de la compétence exclusive du conseil communal. Que le collège ne pouvait, seul, décider de vendre le studio légué par un particulier à la Commune en 2017.

2. Le prix

Alors que le bien est évalué par une agence immobilière le 2 janvier 2017 à 150 000 €, le collège accepte une proposition de 105 000 €. Sur quels critères ? Comme l’indique le ministre, "la délibération évoque simplement les critères avancés par l’acquéreur pour justifier son offre: porte d’entrée à remplacer par une porte coupe-feu, absence de détecteur incendie, système chauffage à revoir... Elle n’apporte aucun autre élément justifiant la différence de prix entre l’estimation et l’offre approuvée." Il reproche également le fait que le collège n’a pas demandé une évaluation plus récente du bien par un expert indépendant pour déterminer si l’intérêt financier de la Commune est respecté. "La délibération précitée du collège du 2 mai 2022 est illégale car elle viole le principe de bonne administration et lèse l’intérêt général."

3. La désignation du notaire

La désignation du notaire en charge de la vente du studio est pour le moins interpellante. "En ce qui concerne le marché public ayant pour objet la désignation d’un notaire, il convient de constater que, faute d’offre remise par les agences immobilières consultées, il a été décidé de consulter le site Web de plusieurs notaires et d’attribuer le marché à l’unique notaire dont le site renseignait que la langue française était pratiquée en son étude." Le ministre indique dans son courrier que, faute d’offre avant celle de l’acquéreur sambrevillois, le collège aurait dû relancer le marché et que la langue n’est donc pas un motif suffisant pour attribuer ce marché.

4. Jean-Luc Evrard ne pouvait assister aux délibérations

Dans son rapport, le ministre a appuyé les éléments avancés par l’opposition concernant l’échevin des Travaux, Jean-Luc Evrard: il n’aurait pas dû assister aux délibérations du collège concernant la vente puisque l’acquéreur est le neveu de son épouse (3e degré). "La délibération du collège est illégale en ce qu’elle viole l’article du CDLD." Outre le respect du code, il ajoute: "à toutes fins utiles, j’attire votre attention sur l’article 245 du Code pénal lequel dispose que: toute personne exerçant une fonction publique, qui, […] aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, […] en tout ou en partie […], sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans de prison et d’une amende de 100 à 50 000 € et pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics." Le ministre des Pouvoirs locaux ajoute également qu’ "il aurait été opportun qu’il avertisse, à tout le moins, les autres membres du collège et le directeur général des liens l’unissant au candidat acquéreur."

Au niveau judiciaire, le ministre ne possède aucun pouvoir. Il renvoie désormais la balle entre les mains du Procureur du roi de Namur qui a reçu, en juillet dernier, une plainte déposée par l’opposition (Peps, Liste du Mayeur, DéFi) pour conflit d’intérêts.