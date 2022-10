L’arrêté, adressé directement à l’attention du collège communal (!), a pourtant été publié au Moniteur belge. Il est public depuis plusieurs jours. "Je sais que le document est arrivé depuis deux semaines à l’administration communale. J’en ai même discuté avec le directeur général en début de semaine passée. Il m’a expliqué qu’il n’y avait pas grand-chose, que le seul élément qu’on me reproche, c’est de m’être assis à la table du collège lorsque nous avons discuté de la vente. Je ne me suis donc pas plus inquiété concernant le dossier. Pour moi, l’affaire était classée."

L’échevin est à la fois déçu et en colère. "Le directeur général m’a dit qu’il m’enverrait cet arrêté dans le courant de la semaine passée. J’aurais dû le recevoir, d’autant que je suis cité. C’est une erreur de sa part."

« Ils se mettent le doigt dans l’œil »

S’il ne peut réagir au contenu et à la référence de l’article du code pénal de l’arrêté en annulation du ministre Christophe Collignon, l’échevin des Travaux envoie un message à l’opposition: "S’ils pensent que je vais démissionner, ils se mettent le doigt dans l’œil. Et je le dis poliment. Je suis énervé. Je commence à en avoir marre et c’est peut-être bien de cette manière qu’ils m’auront au bout du compte. Mais je le répète, je ne suis ni un voleur, ni un gangster !" C’est un début de semaine mouvementé qui s’annonce pour le collège jemeppois.