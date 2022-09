Jemeppe: le coup de frein du SPW pour le plan Wallonie Cyclable

Le plan, dans sa première mouture, prévoyait cinq blocs de plusieurs kilomètres permettant de relier les différents villages à vélo. Un grand RaVEL partagé avec les véhicules qui permettait aux usagers de prendre leurs bécanes pour rejoindre, par exemple, le centre de Jemeppe depuis Balâtre. Ça, c’était le plan rêvé par le collège et l’administration. Mais la plupart des ces bonnes intentions n’ont pas été retenues par la Région. Le dossier a essuyé une série de refus dont celui du SPW Mobilité et infrastructures: le gestionnaire du réseau routier a refusé que la Commune réalise des modifications sur ses voiries. Lesquelles ? De poser des bandes de couleur ocre sur les routes, des chicanes ou autre ralentisseurs.

Des cheminements coupés en deux

Conséquences: les aménagements sont réalisés plic-ploc sur l’entité. Certaines liaisons, présentées en avril, sont même coupées en deux puisqu’elles sont séparées par une route régionale. Exemple à Ham-sur-Sambre entre la place du village et la rue Émile Vandervelde: le dispositif est interrompu sur une dizaine de mètres puisqu’il est traversé par la N923. "Ce n’est en aucun cas notre volonté", réagit Muriel Minet, l’échevine de la Mobilité.

Des aménagements dans chaque village

Des aménagements sont prévus pour chaque village (pour autant que cette deuxième mouture soit validée par la Région). Divers exemples: à Moustier avec la création de chicanes rue du Bois, à Mornimont avec des aménagements colorés sur le sol rue de la centrale ou encore à Spy avec une piste cyclable dans la rue de Moustier et rue Haute. Une liaison verra tout de même le jour avec un aménagement cyclable complet depuis la place communale de Jemeppe, la rue François Hittelet jusque la gare où un parking sécurisé et fermé pour les vélos sera créé. "Si on analyse les aménagements à court terme, c’est clair que ce n’est pas l’idéal, ajoute l’échevine. Mais notre vision est à long terme avec la création d’un réseau complet de mobilité douce. D’ailleurs, le SPW prévoit divers aménagements à ce niveau."

Quand ? Comment ? C’est tout le problème. En attendant, la Commune a décidé d’avancer seule via les subsides. Un effort salué par la minorité via Christophe Sevenants (Peps). "Avec ce projet, nous retrouverons plus d’usagers, et surtout des enfants, sur les routes. Ne faudrait-il pas relancer la formation MEGA de la police pour éduquer nos enfants à la sécurité routière ? Mais il faudrait le faire avant et pendant la création des futures pistes cyclables." Réponse de la bourgmestre, Stéphanie Thoron: "Oui, la police est très sensible à l’apprentissage du code de la route par les enfants. J’ai déjà sensibilisé le chef de corps pour assurer la sécurité des usagers à deux roues. Et ce plan permettra de sécuriser plusieurs voiries en attendant, un jour, un grand RaVEL dont on rêve tous. Mais chaque chose en son temps." Il faudrait surtout que les acteurs se mettent autour de la table pour mettre en place ce réseau de mobilité douce. Histoire de tous pédaler dans le même sens.