"Régulièrement, depuis l’ouverture de ma galerie, des gens viennent me voir, espérant être exposés. Des peintres du dimanche pour la plupart, dans le sens positif de l’expression, mais qui ne rencontrent pas ma volonté: exposer de l’illustration, des artistes qui ont publié de quelque manière que ce soit: livres, film, théâtre…"

Quand le Jambois Adrien Dusillence, dans toute sa timidité, s’est présenté au galeriste, la surprise fut de taille. "Il a encore très peu exposé mais a déjà reçu le prix du public au Galerie Culture Liège 2022. Ses œuvres posent des questions, sont profondes, je pense qu’il va marquer le monde artistique. Il ne laisse personne indifférent. On adore, ou on déteste."

«Culpabilité» ©Adrien Dusilence

La poésie graphique d’Adrien est viscérale, vivante. Hanté par un drame, émanant de sa tendre enfance, ce Jambois, né d’un papa grec et d’une maman espagnole, possède une culture mondiale. Dans ces tableaux, il y a un peu d’art africain, de la mythologie mais aussi des artefacts plus modernes: jeux vidéo (le meilleur ennemi Super Mario), les écrans, Alzheimer… qui phagocytent les rapports humains et les cerveaux.

Surtout, au cœur de ce monde louvoyant entre rêveries et cauchemars, contemplation et revendication (l’irrespect de l’animal, les abus, la violence, l’hyperconnexion), le noir & blanc et les couleurs, il y a l’humain, dans le plus simple appareil. "Le singe intérieur", comme l’appelle Adrien, philosophe et symboliste par nature.

«Mémoire perdue» ©Adrien Dusilence

Dans chacune des 50 créations exposées, l’Homme est étudié, dans sa singularité mais aussi le tout qu’il forme avec le monde qui l’entoure. Comme il le faisait, avec les insectes et les papillons dans le jardin de sa jeunesse, Adrien dissèque, fait ses expériences dans un ensemble touchant, singulier et remuant.

Comme cette table de nuit dont le moindre centimètrea été investi par le peintre, ou ce court-métrage, One, qui sera diffusé sur une télé dépêchée sur place pour l’occasion.

Dans la dernière salle de la galerie, la Mexico-Jamboise Itzel Rayas propose une dizaine de toiles, connectées à ce que fait son compagnon, Adrien, convoquant humanité et faune (des chats, notamment, miaulant de réalisme), plus ou moins loin du monde tel qu’on le connaît.

Avec, comme clou du spectacle, un tableau sur plexiglas, un bar cosy habité par d’étranges protagonistes, avec du relief et qui s’allume de manière étincelante. C’est à une expérience à ressentis multiples que convie le couple.

©Itzel Rayas

rue de la Sauvenière, 1. Les ve de 15h à 18h30, les sa de 11h à 18h et les di de 11h à 13h