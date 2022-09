Jemeppe: pas de foot entre les jeunes et les policiers

Quoi de mieux que le ballon rond pour briser la glace et favoriser la communication entre les jeunes de l’entité et les forces de l’ordre? C’est ce qui était proposé ce samedi 24 septembre sur le terrain de football de Ham-sur-Sambre. "Mais nous sommes obligés d’annuler l’événement, soupire Sylvianne Maes, l’échevine des Sports, alors que les inscriptions étaient ouvertes depuis le mois de juin. Nous ne comptabilisons qu’une dizaine de jeunes à quelques jours du sixte (NDLR: match de foot avec des équipes de 6 joueurs) alors que nous espérions dix équipes au total." Le mois de septembre, synonyme de reprise sportive pour de nombreux adolescents, n’a sans doute pas favorisé les inscriptions. "Le message a-t-il été mal compris? Ces adolescents pensaient-ils devoir jouer au football? Ce n’était pas notre objectif. Ce tournoi, organisé en collaboration avec le club de Ham, le GABS et AMO Basse-Sambre, était ouvert à tous." L’idée n’est pas définitivement abandonnée pour autant. "Nous comptons la reprogrammer mais nous reverrons la formule", conclut Sylvianne Maes.