Jemeppe-sur-Sambre: les commerces du centre en fête les 24 et 25 septembre

Dans le quartier du centre de Jemeppe (Place communale, Rue de l’Aise, route d’Eghezée, Rue Haut Cortil et rue Neuve) 12 commerces ont vu le jour ces derniers mois. "Nous étions étonnés et vraiment heureux de voir notre centre commercial jemeppois se repeupler, explique José Delvaux, président de l’Agence du développement local, soutenu dans ce projet par Sylvianne Maes, échevine du Développement économique et Véronique Dusfrane, administratrice de l’ADL. Parmi ces douze nouveaux commerçants, six ont même reçu une prime Créashop pour les aider dans l’ouverture de leur activité. Notre rôle est de les soutenir et leur souhaiter bonne chance!"