Inovyn: une nouvelle ligne de production pour les 125 ans de l’usine chimique

Philippe Taranti, il est de rigueur de rappeler qu’Inovyn est le plus gros producteur de PVC en Europe à Moustier. Mais pourquoi?

Nous produisons aujourd’hui 525000 tonnes de PVC, polychlorure de vinyle en français, créé à partir de VC (chlorure de vinyle) qui est polymérisé. C’est la plus grosse production en Europe. Notre principal concurrent se situe aux Pays-Bas. Au niveau mondial, ce sont les USA les leaders où ils dépassent le million de tonnes par an.

Quand on parle de PVC, on pense par exemple aux châssis pour les maisons. Où peut-on encore en retrouver?

Le PVC que nous créons est vendu sous forme de poudre blanche de différentes qualités. Nous produisons deux sortes: celui pour les commodités et l’autre pour les spécialités qui représentent 100000 tonnes par an. Pour le premier cité, c’est simple: on le retrouve dans les châssis, l’égouttage, les emballages. Le second est utilisé dans des filières plus particulières. Dans le médical avec les dispositifs de perfusion, les cartes de crédit, l’industrie automobile avec les sièges en similicuir de haute qualité ou encore les pales d’éoliennes. Des recherches sont en cours dans notre centre de développement à Jemeppe pour trouver de nouvelles applications au PVC. Nous avons, par exemple, développé un PVC écologique: le Biovyn créé à partir d’éthylène qui provient de déchets de bois, et non de pétrole, produit dans les pays nordiques

Vous rayonnez en Europe grâce à votre PVC. Pourtant, il y a quelques années, il n’entrait plus dans les plans de l’ancien propriétaire, Solvay.

En 2014, le propriétaire de l’époque, le groupe belge Solvay, a décidé que le PVC n’entrait plus dans sa stratégie. Il souhaitait se tourner vers d’autres plastiques. La société anglaise Ineos, qui produisait du PVC via sa filiale Kerling, s’est montrée intéressée. Solvay et Ineos ont alors créé une coentreprise, Inovyn, que chacun possédait à 50-50. Nous avons travaillé ensemble pendant un an mais les stratégies des deux groupes étaient différentes. Il était compliqué d’obtenir un plan d’investissement commun puisque l’un voulait sortir du business, l’autre le développer. Depuis le 1er juillet 2016, le groupe britannique Ineos est propriétaire à 100% d’Inovyn tandis que Solvay ne possède plus qu’une unité de production d’eau oxygénée. L’entreprise utilise les services du site et l’hydrogène envoyée par pipeline.

Aujourd’hui, après 125 ans d’existence, le site est à un tournant de son histoire.

Oui, nous sommes dans l’obligation de renouveler notre permis d’exploitation. Nous espérons lancer l’enquête publique en 2023. Le dossier est examiné par les autorités régionales. Il est surtout question d’implanter des techniques plus modernes concernant l’environnement et la sécurité. Depuis qu’Ineos a racheté Inovyn, plusieurs dizaines de millions d’euros ont été investis dans ces deux domaines. Et nous continuerons dans cette voie.

Il y a aussi la volonté d’augmenter la capacité de votre production de PVC.

Notre stratégie, c’est développer la production des PVC spécialités et d’augmenter le volume des PVC commodités pour concurrencer les Indiens et les Chinois. C’est pour cette raison que nous avons récemment installé une nouvelle ligne de production qui a été démontée d’un site allemand d’Ineos et installée ici, à Jemeppe après deux ans de travaux. Elle sera inaugurée ce 15 septembre en présence des autorités politiques.

Vous espérez atteindre quel régime?

La demande de permis porte sur 650000 tonnes de PVC par an, soit 100000 de plus grâce à l’installation de notre nouvelle ligne.

Il y a en tout cas de belles perspectives pour les prochaines années d’Inovyn.

Je pense que nous sommes bien partis pour fêter les 150 ans et au-delà (rires). C’est une usine wallonne qui s’est développée tout au long de ses 125 ans d’existence passant d’une vingtaine à plus de 500 emplois. Cette usine wallonne a encore un bel avenir devant elle.