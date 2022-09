125 ans d’activités chimiques à Moustier-sur-Sambre: la sécurité d’abord

L’objectif de ce dispositif, imposé sur tous les sites du groupe Ineos auquel Inovyn appartient, c’est le zéro accident. "Nous poussons au maximum nos mesures de sécurité. Si les manches longues sont obligatoires, c’est parce qu’une goutte de produit chimique pourrait tomber sur un bras. Ces produits, comme l’acide chlorhydrique, attaquent la peau. C’est pour cette raison que chaque travailleur possède une bouteille de diphotérine. Aspergé, ce produit permet de neutraliser l’agent chimique en contact avec la peau. Il y a également, à divers endroits du site, des douches pour se rincer en cas de contact."

Un nuage de chlore en 2016

Ce sont évidemment des cas extrêmes. Le dernier accident, selon Mario Conti, date de 2016. "C’était une fuite de chlore au démarrage d’une salle d’électrolyse. Un nuage s’est retrouvé le long de la Sambre avant de se diluer. Une odeur de javel était perceptible sur la place d’Auvelais. Personne n’a été blessé. Nous avons pris des mesures de sécurité supplémentaires depuis cet incident."

Plus que les personnes présentes sur le site, la sécurité des riverains aux alentours fait partie des préoccupations d’Inovyn. En 1993, une corne de brume a été installée pour prévenir la population en cas de danger. "Si elle retentit, il est demandé à la population de rester à la maison, fermer les fenêtres, les portes et la ventilation. Nous organisons régulièrement des campagnes de communication pour que chacun connaisse le risque et s’organise. La dernière fois qu’elle a retenti, sans compter 2016, c’était il y a deux ans en raison d’un défaut technique."

Leur propre numéro de secours

Toutes ces règles imposées par Ineos, mais aussi parce que l’usine est classée Seveso, c’est pour assurer la sécurité sur et en dehors du site de Moustier. "Le risque zéro n’existe pas pour une activité industrielle où on démarre et arrête chaque jour des équipements. Des travailleurs sont également formés pour réagir immédiatement en cas de fuite, de rupture de joints. Nous possédons également, à Moustier, notre propre numéro de secours, l’équivalent du 111. Chaque travailleur est drillé pour le composer en cas de problème." Pas question de prendre le moindre risque.