Cinq couples fêtés pour leurs 50 et 60 ans de mariage

Quatre noces d’or

Quatre autres couples ont fêté leurs noces d’or: Xavier Bouckhuit est né à Templeuve le 17 septembre 1950 et Lucy Adam à Dinant le 26 juillet 1952. Domiciliés à Mornimont rue du Rabot, ils se sont mariés le 3 mars 1972 à Dinant. Ils ont trois enfants et cinq petits-enfants. Leur chanson préférée: Tu n’as pas changé.

Bien que tous deux natifs de Spy, Marcel Creçes le 22 janvier 1948 et Armande Delvigne le 20 janvier 1952, et unis à Spy le 9 juin 1972, ils sont installés à Moustier, rue des Prairies. Ils ont trois enfants et quatre petits-enfants. Leur chanson préférée: Laisse-moi t’aimer.

Michal Quandt né à Gilly le 9 octobre 1950 et Irma Vandevorst, née à Floreffe le 24 mars 1952, se sont unis à Floreffe le 16 septembre 1972. C’est sur un terrain de football (qu’ils pratiquaient) qu’ils ont fait connaissance. Ils ont un fils et deux petits-fils et murmurent toujours Longtemps je t’aimerai de Demis Roussos.

Enfin, domiciliés à Ham, Franco Beltrame est né en Italie à San Giovanni le 6 mai 1951 et Maris Imbriani est née à Aiseau le 24 août 1953. Ils se sont mariés à Tamines le 16 septembre 1972 et se sont rencontrés dans une discothèque. Ils ont un fils et un petit-fils et adorent chanter Oh Carol de Neil Sedaka.