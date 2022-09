Jemeppe: la rue de la Glacerie à Moustier en travaux pour 18 mois (vidéo)

D’abord les canalisations

Au premier coup d’œil, avant les travaux, cette voirie ne semblait pas problématique. Les automobilistes ne risquaient pas d’arracher leur bas de caisse ou de crever un pneu à cause des nids-de-poule."L’asphalte était, je trouve, encore en bon état. Mais il y avait de gros problèmes au niveau des taques d’égouts qui se laissaient aller, ajoute l’échevin des Travaux.L’endoscopie du réseau d’égouttage a également démontré qu’il était grand temps de changer les canalisations."

C’est d’ailleurs cette étape qui est en cours. La plus importante et contraignante. "Les ouvriers de l’entreprise Frateur ouvrent la voirie par petits morceaux, retirent et remplacent les canalisations de la gare jusqu’au carrefour de la rue du Bois. Cette façon de travailler permet de maintenir la circulation pour les riverains dans un sens comme dans l’autre jusqu’à l’endroit où les ouvriers ont ouvert la route. Pour les automobilistes qui veulent se rendre d’un côté ou de l’autre de la rue de la Glacerie, nous avons mis en place un by-pass via la rue de la Fonderie qui est parallèle."

Un coup de neuf

Le second objectif de cette rénovation complète, c’est d’apporter un coup de fraîcheur à cette rue très empruntée, notamment par les ouvriers d’AGC."Elle manquait de clarté, de cachet. C’est pour cette raison qu’il y aura plusieurs arbres plantés à différents endroits."

La bonne nouvelle, c’est que le planning, après un mois, est respecté."J’ai même envie d’espérer que le chantier se clôture un peu plus tôt que prévu. C’est en tout cas bien parti. Mais bon, un imprévu est vite arrivé."Il s’agirait évidemment d’une excellente nouvelle pour les habitants de la rue qui doivent vivre avec ces travaux pour le moins colossaux à Jemeppe."S’ils ont quelque chose à demander, ils ne doivent pas hésiter à nous contacter. Nous sommes à leur écoute et, pour le moment, ça se passe bien. Nous n’avons pas reçu de plaintes à la Commune. J’essaie de passer au moins une fois par semaine pour suivre l’évolution des travaux mais aussi pour discuter avec les habitants."

Jean-Luc Evrard le sait, l’une des complexités de ce chantier, c’est aussi sa durée. »C’est ce qui m’inquiète. Ça risque, à un moment, de faire grincer les dents des habitants. C’est à nous d’être à leur écoute pour les rassurer tout comme les commerçants qui resteront accessibles durant les travaux. Enfin, comme je le dis toujours: c’est un mal pour un mieux. C’est certain. »