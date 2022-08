Déjà 2 buts dans la moisson de Fromont

L’ancien joueur de Manage, 24 ans, ne cache pas qu’en première mi-temps, Biesme n’aurait pas volé un avantage au marquoir. " On a la chance de marquer vite mais après, Biesme a mis la pression. On a pu compter sur notre gardien Bastien pour sortir deux ou trois beaux arrêts. Quand ils égalisent juste avant la pause sur un penalty plutôt léger, beaucoup sont rentrés aux vestiaires la tête basse. Mais le coach a réussi à rebooster tout le monde et on a pris le large en deuxième mi-temps. C’est évidemment parfait comme entrée en matière. Après six semaines de préparation, on avait hâte de bien commencer le championnat. On aurait déjà signé pour un nul à Biesme."

Avec 22 buts inscrits sous la vareuse desOursonsl’an dernier, Florian a rejoint les Spirous avec beaucoup de confiance. " J’avais signé à Andenne pour me relancer, rappelle le citoyen de Morlanwelz.En plus de me rapprocher de chez moi, je retrouve un club très familial et une chouette petite équipe. Après un entraînement à peine, j’avais l’impression de jouer à Spy depuis longtemps. J’ai vraiment vite trouvé mes marques dans un environnement idéal."

Florian Froment ne s’emballe pas après cette première victoire. À l’instar de son coach, il reste les pieds sur terre. " Ce n’est pas le genre d’Eddy de planer, insiste le buteur.Dès ce mardi à l’entraînement, il sera là pour nous recadrer. C’est un coach assez exigeant et on va se remettre au travail pour bien préparer notre prochain match contre Loyers, un autre gros morceau." Devant ses supporters, Florian espère se montrer aussi prolifique que ce week-end. " Avec la confiance, tout est possible", conclut l’aîné des Fromont qui attend le retour de son frère, blessé à la cheville en Coupe contre Aische.