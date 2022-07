Spycadelle, Dikkenek et musette, les petits trésors du 21 juillet namurois #1: chez Nicolas, le snack peut aussi être artisanal (photos & vidéo)

À lire aussi | Les petits trésors du 21 juillet namurois #2 : pour " La Brabançonne ", y aura Jipi avec son p’tit accordéon (vidéo)

À Spy, le boucher Nicolas Debry a pris le contre-pied et a décidé de rendre enfin ses lettres de noblesse à notre trésor national. "En développant ma propre recette, j’ai surtout pensé à des gens comme moi qui, à la friterie, ne prennent aucun snack, à part une boulette si elle a l’air maison", situe le solide artisan.

©EdA-Vincent Lorent

Ce traiteur et boucher formé à l’ITCA a peaufiné la formule pendant deux ans. "Je suis un défenseur farouche des produits locaux. Dans ma Spycadelle, on ne retrouve que des morceaux de porc du label Duroc d’Olives, ce ne sont pas des carcasses, de l’os broyé ou des restes de poulets…" Mais l’artisan a aussi tâtonné pour respecter les codes des amateurs de snack. "Il faut que la mixture soit moelleuse, onctueuse.Ça ne doit pas être trop viandeux: les gens n’achètent pas une saucisse de porc.On y retrouve du lait d’une ferme d’Arsimont, des œufs de Doische que je prends chez un ami d’enfance… Il y a aussi un savant dosage d’épices, avec de la noix de muscade et pour la moutarde, c’est de la Bister!"

Par rapport à l’industrielle, le taux de graisse mais aussi de sel est singulièrement revu à la baisse. "Elle sera beaucoup plus digeste", appuie Nicolas Debry. "Vous ne ferez pas un renvoi qui va vous ramener le goût deux heures plus tard…"

Spycroc, Spycanos…

©EdA-Vincent Lorent

Le plus difficile aura été d’amener la clientèle vers une plus grande curiosité. "On vend toujours des fricadelles, il y a des inconditionnels.Mais aujourd’hui, entre les maison et les industrielles, on est à du 50-50. La Spycadelle convainc de plus en plus en plus de monde", se réjouit l’artisan de Spy. "On fournit aussi une vingtaine de friteries, aussi au Grand-Duché, à Arlon…"

Dans l’atelier voisin, Nicolas et ses collègues produisent certaines semaines plus d’une tonne de snacks. "On a rapidement étoffé notre gamme", poursuit le boucher. "On propose ainsi la Spycroc, à base de poulet belge et là aussi avec le lait et les œufs de la région. Il y a la Spycanos, la version mexicaine de la Spycadelle.Et je suis en train de mettre au point une nouvelle recette, avec le piment d’Espelette."

©EdA-Vincent Lorent

Pour les burgers, les pains sont commandés à l’Epicurienne à Moustier ou chez Vranckx à Temploux. L’option locale est donc totale et idéale pour célébrer ce jeudi à la fête nationale.

"En privilégiant le fait maison et le local, ce n’est pas la solution de facilité", rappelle Nicolas Debry. "Le prix de revient de la Spycadelle est trois fois plus élevé que le prix d’achat d’une industrielle mais au moins, j’ai une vraie histoire à raconter." Et comme elle est plaisante, il y a de plus en plus de monde pour l’écouter.