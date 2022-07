Coups de couteau mortels à Moustier: un appel téléphonique suspect

L’enquête a identifié un premier suspect: Jason Chainiaux âgé de 19 ans et originaire de la région. Il est aujourd’hui inculpé de meurtre. Un second suspect a été identifié mais n’a pas été placé sous mandat d’arrêt: Sébastien, un ami de Steve. Aucune charge n’a été retenue à l’encontre de ce dernier mais il a tout de même participé à la reconstitution du mois de juin dans la mesure où Sébastien était présent, à un moment de la soirée, avec Jason et Steve.

L’inculpé a toujours indiqué qu’il avait été victime d’un trou noir. Au moment où il a repris ses esprits, il s’est vu avec un couteau en main. Il est ensuite rentré chez lui, dans un appartement où il était hébergé par un ami. L’arme a ensuite été retrouvée au logement en question, dans la litière pour chat.

Pas de suspect identifié

Si Jason ne parvient toujours pas à se remémorer dans le détail les faits, son avocat, Me Brackman, s’interroge au regard des résultats de l’enquête de téléphonie comme l’ont indiqué nos confrères de Sudpresse. "Le suspect, Sébastien, a toujours indiqué qu’il avait passé un coup de téléphone à sa femme entre la supérette, où ils ont acheté de l’alcool, et l’appartement de M. Berger. Il a ensuite, comme il l’a expliqué aux enquêteurs, passé son téléphone à une autre personne présente à ce moment précis pour qu’il discute avec son épouse. Sauf que l’enquête de téléphonie prouve que l’appel a été passé après 20h. Au moment où le groupe se trouvait dans l’appartement de M. Berger."

Comme l’ajoute l’avocat, cette heure et ce coup de téléphone ont été confirmés par l’épouse du suspect. D’où la présence, pour Me Brackman, d’un quatrième individu lors de cette soirée arrosée. "J’ai obtenu de nouveaux devoirs d’enquête. Mais les enquêteurs n’ont, pour l’instant, pas réussi à identifier cette personne. "

Du côté de MeWéry, l’avocat de Sébastien, il indique ne pas avoir encore pris connaissance des nouveaux éléments du dossier avancés par Me Brackman.