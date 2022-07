Jemeppe: le Forem recherche 300 conducteurs de car (vidéo)

Cette dernière information a de quoi susciter l’intérêt, tant pour les demandeurs d’emploi que pour ceux qui sont à la recherche d’un second souffle au niveau professionnel. Le Forem organisera d’ailleurs, à Mornimont (Jemeppe-sur-Sambre), deux séances d’information le 10 et 18 août prochain. "L’idée, c’est de voir dans un premier temps si le métier leur convient car, malheureusement, ce n’est pas donné à tout le monde." Disposer d’un permis D est le prérequis fondamental pour accéder à la profession. Raison pour laquelle une formation de deux semaines de théorie et six semaines de pratiques sont obligatoires avant de pouvoir conduire des enfants ou des touristes. "À l’issue de la formation, les stagiaires obtiennent le permis D, le Certificat d’aptitude professionnel et toutes les compétences requises pour exercer ce métier."

Jusqu’à 2300 € par mois

Le type de boulot est assez varié: il peut s’agir d’un conducteur de bus pour l’école, pour les navettes de l’aéroport, du TEC ou encore pour le tourisme. Il y en a pour tous les goûts. "Et pourtant, il est vraiment compliqué de trouver de nouveaux employés , commente Gery Bourdon, patron de la société autocars Bourdon à Mariembourg. Je ne sais pas pourquoi le secteur n’attire plus. ce qui est un peu bizarre car ce n’est pas un si laid métier que ça." Il recherche, aujourd’hui, un voire deux nouveaux chauffeurs. "Chez nous, nous tentons d’avoir un titulaire par véhicule. Ce qui demande d’avoir du personnel à disposition quand il y a des congés. En période estivale, si la destination du voyage est l’Espagne, je suis obligé de mobiliser deux chauffeurs pour respecter les horaires de repos.Il n’est pas toujours évident de répondre aux nombreuses sollicitations durant l’été." En moyenne, comme l’explique Gery Bourdon, le salaire d’un chauffeur d’autocars tourne aux alentours de 2300 € net. "Pour les conducteurs d’un bus scolaire, ils sont payés en fonction de leurs heures de travail. Ce qui équivaut, à peu près, à 14 € l’heure avec de nombreuses primes." Le seul inconvénient, pour ceux qui optent pour le tourisme, c’est d’être séparés de leurs familles. "La grande période commence des vacances de carnaval jusqu’au mois de juin. À ce moment, ils réalisent chacun un séjour d’environ 10 jours une fois par mois qu’ils enchaînent avec une période de repos bien méritée."